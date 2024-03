5 idee di lavori estivi per guadagnare e divertirsi sotto il sole

Il periodo estivo offre molte opportunità per guadagnare soldi extra durante l’estate. Ecco 7 idee di lavori estivi per sfruttare al meglio l’estate.

L’estate è la stagione più attesa da molti di noi, che vogliono godersi il sole, il mare e il relax. Ma l’estate può essere anche un’occasione per guadagnare soldi extra. Inoltre, lavorare in estate offre la possibilità di acquisire competenze e abilità utili per un eventuale futuro professionale, oltre che di conoscere nuove persone e divertirsi. Ecco 7 idee di lavoro da fare nel periodo estivo.

Un lavoro ricercatissimo tutto l’anno, ma soprattutto in estate

La prima della 5 idee di lavori estivi può essere fatta anche nel resto dell’anno. Se ti piace il contatto con il pubblico, puoi lavorare come barista o cameriere in locali come bar, pub, ristoranti o gelaterie. Questo lavoro consiste nel servire ai clienti le bevande, i cibi o i dolci che hanno ordinato, con cortesia e professionalità. Un lavoro che puoi fare in estate ma anche nel resto dell’anno. Terminata l’estate puoi mettere a frutto la tua esperienza e lavorare nel fine settimana, quando locali e ristoranti hanno un afflusso maggiore di clientela.

5 idee di lavori estivi: il più classico dell’estate

Se ami il mare e sei un bravo nuotatore, puoi lavorare come assistente bagnante in spiaggia o in piscina. Questo lavoro richiede il patentino di salvataggio, che puoi ottenere frequentando un corso apposito. Se hai una personalità solare e ti piace intrattenere gli altri, puoi lavorare come animatore in villaggi turistici. Questo lavoro consiste nel coinvolgere gli ospiti della struttura in attività di gruppo, giochi, spettacoli e altre iniziative. Per fare l’animatore devi avere una buona conoscenza delle lingue straniere, soprattutto l’inglese, e una buona capacità di adattamento. Lavorare come animatore ti darà l’opportunità di viaggiare, di conoscere persone di diverse culture e di divertirti.

Puoi fare da guida oppure insegnare

Se hai una buona cultura generale e ti appassiona la storia e l’arte, puoi lavorare come guida turistica. Questo lavoro consiste nel condurre i visitatori alla scoperta di luoghi di interesse storico, artistico o naturale, fornendo informazioni e curiosità. Per fare la guida turistica devi avere una buona conoscenza delle lingue straniere, soprattutto l’inglese, e una buona capacità di comunicazione.

Chi è bravo in una o più materie scolastiche e gli piace insegnare, può lavorare come insegnante per ripetizioni. Questo lavoro consiste nel dare lezioni private a studenti delle scuole medie ma anche superiori, che hanno bisogno di un aiuto o di un rinforzo in una determinata materia. Per fare l’insegnante per ripetizioni devi avere una buona preparazione, una buona metodologia e una buona pazienza.

