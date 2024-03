Ofiuco, il nuovo segno zodiacale per i nati tra novembre e dicembre: ma perché non compare nell’oroscopo?

Ofiuco è una costellazione conosciuta da sempre. Ma perché non compare mai nell’oroscopo insieme agli altri segni zodiacali? Ti spiego il motivo e ti svelo qualche curiosità.

Gli italiani sono un popolo superstizioso, scaramantico e che crede negli oroscopi. Quante volte prima di prendere una decisione importante, abbiamo consultato le previsioni del nostro astrologo preferito. Amore, fortuna e lavoro. Siamo tutti curiosi di capire cosa ci riservano le stelle. Ogni segno zodiacale varia in base al giorno di nascita, l’ascendente, invece, si calcola tenendo conto anche dell’ora di nascita. I segni hanno una durata di circa un mese e sono associati a uno di questi elementi: Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) e Terra (Toro, Vergine e Capricorno).

Quali sono le date di Ofiuco

Lo zodiaco, quindi, è composto da 12 segni corrispondenti a 12 costellazioni. Oppure no? E se ti dicessi che esiste un altro segno zodiacale che in pochi conoscono? Il suo nome è Ofiuco ovvero “colui che domina il serpente”, ed è appunto rappresentato da un uomo che tiene in mano un serpente. Il Sole in questo segno transita solo per qualche giorno all’anno; quindi, secondo i calcoli, riguarderebbe solo i nati tra il 30 novembre e il 17 o 18 dicembre. Ofiuco si colloca tra il segno dello Scorpione e quello del Sagittario. Prima di stravolgere completamente l’oroscopo, è necessario fare delle precisazioni. Anche perché da quando è stata divulgata la notizia, si è scatenato il caos.

Ofiuco, il nuovo segno zodiacale? Partiamo dai babilonesi

La scoperta della costellazione di Ofiuco non è assolutamente recente. Spieghiamo il mistero, partendo dalle origini dello zodiaco che risalgono ai babilonesi. I babilonesi separarono il cielo in 12 sezioni e studiarono il rapporto tra le costellazioni e il movimento del sole. Nacquero così i 12 segni zodiacali. I babilonesi già conoscevano la costellazione di Ofiuco, ma non la considerarono nei loro calcoli. Questo perché non si inseriva perfettamente nelle 12 sezioni da loro stabilite (ognuno di 30 giorni). Ricordiamo che Il sole transita nella costellazione di Ofiuco solo per pochi giorni (dal 30 novembre al 17 o 18 dicembre). Perciò i babilonesi decisero di escludere questa costellazione, ma anche tante altre. Quindi, Ofiuco è il nuovo segno zodiacale? Facciamo un po’ di chiarezza: l’astronomia (disciplina che studia i corpi celesti e tutto quello che succede nello spazio) riconosce la costellazione di Ofiuco nella nostra galassia. Mentre l’astrologia non include Ofiuco tra i segni zodiacali.