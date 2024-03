9 figli di papà famosi come Morandi e Antonacci: ecco chi sono e cosa fanno

Quando guardiamo un film potremmo avere il desiderio di conoscere qualcosa in più dei nostri attori preferiti. Lo stesso può accadere quando ascoltiamo della musica. Alcuni cantanti si apprezzano come artisti e anche come persone e si vuol sapere tutto su di loro. Nel mondo dello spettacolo dei figli hanno seguito le orme dei loro padri. Scopriamone alcuni.

Quando qualcuno diventa famoso raggiunge di conseguenza molte persone. Si apprezzano le sue doti e si vuol conoscere qualcosa della vita privata. Un tempo si acquistavano le riviste con molta frequenza. Adesso sono soprattutto i social e alcuni programmi tv a informarci.

Conosciamo 9 figli di papà famosi come Morandi e Antonacci

Un personaggio tra i più amati è Gianni Morandi. Ha cominciato la sua carriera negli anni Sessanta e ancora miete successo. Il suo pubblico è trasversale e cantano le sue canzoni nonne e ragazzini. Ha avuto quattro figli, di cui una purtroppo è vissuta poche ore. La figlia Marianna è un’attrice. Per quanto riguarda Marco Morandi, ha intrapreso una carriera musicale e ha portato soprattutto in giro uno spettacolo cantando brani di Rino Gaetano. Nella sua carriera è stato pure un attore. Poi c’è Pietro, il più piccolo. Il suo nome d’arte è Tredici Pietro e anche lui è un cantante. Un altro famoso artista italiano è Biagio Antonacci, ex genero di Gianni Morandi. Tra i suoi figli Paolo Antonacci è un apprezzato paroliere. Avrebbe scritto, infatti, tra gli altri, per Tananai, Fedez, Emma, Annalisa.

Altri validi artisti dal cognome importante

Molti ricordano ancora la bravura e il carisma di Johnny Dorelli. Il figlio Gianluca Guidi è un valido cantante che esprime le sue doti anche in spettacoli teatrali, spesso insieme a Giampiero Ingrassia. Questo è un altro figlio d’arte, dato che il padre era Ciccio Ingrassia della nota coppia di attori comici Franco e Ciccio. In anni recenti si è fatto notare anche un esponente della famiglia Gassman. Era conosciuto a livello internazionale il nonno, l’attore Vittorio Gassman. Anche il padre Alessandro è un apprezzato attore. Leone Gassman ha mosso da qualche anno i primi passi nella musica e di recente ha pure recitato nella fiction su Franco Califano. Giancarlo Giannini, star del cinema di fama internazionale e anche bravo doppiatore, è il padre di Adriano Giannini. Questo attore ha raggiunto la fama soprattutto con il remake di un film in cui aveva recitato il padre Giancarlo. Ci riferiamo a Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Ha fatto parte del cast anche di altri film, come Baciami ancora e Il colore nascosto delle cose. Questi 9 figli di papà famosi come Morandi e Antonacci hanno intrapreso quindi una carriera artistica ottenendo un buon successo.