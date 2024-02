Amadeus e Giovanna Civitillo: ecco dove si trova (e quanto costa) la casa lussuosissima della coppia d’oro della TV

Scopri le caratteristiche che in pochi conoscono sulla casa meneghina del noto conduttore, in cui vive con l’amata moglie e il suo secondogenito.

Amadeus è senza dubbio uno dei volti più noti della televisione italiana. Grazie al suo carisma e al talento innato, si è guadagnato un posto di rilievo nel cuore degli spettatori. Il suo successo è stato evidente anche quest’anno, durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato artisti incredibili del calibro di Loredana Bertè e della vincitrice, la giovane Angelina Mango. Chiuso il sipario su Sanremo, però, Amadeus non ha nessuna intenzione di riposarsi.

Continuerà a condurre “Affari tuoi”, facendo compagnia al pubblico nella fascia preserale di Rai1. Oltre al lavoro, la vita di Amadeus è molto ricca d’amore. Ha due figli: Alice, la più grande, avuta dall’ex moglie Marisa di Martino, e José, il secondo figlio avuto dall’attuale consorte, Giovanna Civitillo. È proprio con quest’ultima che il conduttore condivide una bellissima casa nel cuore di CityLife, a Milano. Ma com’è questa casa? E soprattutto quanto vale? Scopriamolo insieme.

Amadeus e Giovanna Civitillo: ecco quanto costa la sua casa affacciata sullo skyline milanese

La storia d’amore tra Amadeus e Giovanna è iniziata in modo a dir poco sorprendente. Tutti i telespettatori, infatti, si ricorderanno bene il momento de “La scossa” durante il programma “L’Eredità”, i cui protagonisti erano proprio Giovanna, in qualità di ballerina, e Amadeus, come conduttore. Era il 2003, e il loro amore è iniziato in sordina e continua più forte che mai. E oggi condividono una bellissima casa nel cuore di Milano.

CityLife: caratteristiche e valore dell’appartamento

Situata al 15° piano di uno dei grattacieli di CityLife, la dimora di Amadeus e Giovanna è un’oasi di comfort e design. Con una vista mozzafiato sullo skyline di Milano, la casa è arredata con cura e gusto, riflettendo lo stile di vita sofisticato della coppia. Poltrone di design e tessuti morbidi rendono gli spazi invitanti, mentre la cucina moderna diventa il punto di ritrovo per momenti conviviali. La casa è molto luminosa, grazie alle enormi vetrate che regalano una vista spettacolare sul capoluogo meneghino. All’interno, la casa è riscaldata dal parquet e da un arredamento classico, in cui spiccano il divano bianco e alcuni punti di colore. In camera da letto di Amadeus e Giovanna, infatti, risalta la parete su cui appoggia il letto, di color oro, con un grande specchio rettangolare e la chaise longue di tessuto chiaro.

La dimora è anche il regno di Jose e del loro piccolo cane, Kira, che porta ancora più gioia e vitalità alla casa. Una curiosità molto interessante riguarda il costo dell’appartamento: ovviamente non si conosce la cifra precisa, quel che è certo, però, è che gli immobili a CityLife costano tra gli 8.500 e gli 11mila euro al metro quadro. Si tratta di un investimento molto lussuoso per Amadeus e Giovanna Civitillo: ecco, infatti, quanto vale la loro casa. Insomma, Milano non si può certamente definire una città economica.