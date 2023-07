Se possiedi questi smartphone hai a casa un tesoro: sono rari e richiestissimi

Controlla subito se hai questi smartphone in casa. Valgono tantissimo e sono tra i più richiesti, potresti avere un tesoro senza saperlo

Il mondo del collezionismo continua ad attirare un numero sempre maggiore di utenti. Non c’è niente di più bello di appassionarsi ad una particolare tipologia di oggetti e andare alla ricerca di pezzi utili per completare piccole collezioni. A costi più o meno elevati, in base alla loro rarità e al numero di oggetti da dover ottenere per completare il tutto.

Tra le categorie più apprezzate ancora oggi, non possiamo non menzionare le monete rare e i francobolli. Ma ce ne sono anche tante altre, come le figurine, le action figures, i dischi, i vinili e via dicendo che vantano sempre più appassionati. Sapevate che anche i vecchi smartphone stanno diventando l’oggetto del desiderio di molti? Ce ne sono alcuni rarissimi e che valgono oro, se li avete in casa potete venderli e guadagnare molti soldi.

Smartphone rari, questi sono i più ricercati in assoluto

Dovete sapere che esistono alcuni smartphone rari che oggi sono diventati un vero e proprio oggetto del desiderio di migliaia di collezionisti e appassionati del settore. E state attenti, perché potreste anche averli in casa e non saperlo. Si tratta di piccoli tesori che vi potrebbero far guadagnare diverse centinaia (se non migliaia) di euro. In base ad alcune caratteristiche e prerogative fondamentali, come lo stato di mantenimento.

Partiamo dai primissimi iPhone, ossia l’1 o 2G. Si tratta di un device che rivoluzionò il mercato perché permetteva di fare una serie di azioni che oggi sono la normalità ma ai tempi erano impensabili. A 15 anni di distanza dal lancio, oggi un dispositivo di questo tipo può arrivare a valere anche 11000 euro e più.

Parlando di Samsung, c’è il rarissimo Galaxy S23 Ultra BMW che è oggetto del desiderio degli appassionati. Lanciato in edizione limitata e con soli 1000 pezzi disponibili in Corea del Sud, oggi il suo valore è di circa 1300 euro. Per ciò che riguarda i dispositivi più vecchi, c’è un Samsung Galaxy S2 pink che è una rarità assoluta. Considerando che venne messo sul mercato solo in alcuni paesi.

Questi sono solo alcuni dei modelli più amati e ricercati in assoluto. Vi consigliamo di dare un’occhiata alle vostre collezioni per guadagnare tantissimo con dei piccoli tesori che non sapevate di avere in casa.