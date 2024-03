7 consigli utili per gestire al meglio lo spazio dell’armadio, parola di esperti e professionisti

Avere un armadio organizzato è uno dei piccoli lussi che ci permette di godere al meglio lo spazio della casa. Un armadio sempre in ordine permette di avere ben chiaro cosa indossare durante la giornata, quali capi devono essere lavati, come risparmiare tempo nella pulizia della casa e nella scelta dell’outfit.

Il primo consiglio che gli esperti e i professionisti della pulizia e dell’ordine danno nei programmi in tv o negli interventi sui social è quello di non tenere i capi sparsi per la camera da letto. Radunarli sarebbe la prima cosa da fare quando decidiamo di mettere ordine nell’armadio. Molte persone sono abituate a tenere gli oggetti dentro contenitori in stoffa posti dietro la porta. Ma questo crea disordine e scomodità. Tutti gli accessori più piccoli dovrebbero essere tenuti dentro l’armadio creando appositi contenitori che rispettino l’estetica che abbiamo scelto. Dovremmo avere dei contenitori per le sciarpe e due o tre organizer per gioielli, anelli, collane e braccialetti.

Un terzo consiglio riguarda, invece, le scarpe. Quando ne abbiamo molte paia, creare disordine in camera o in casa è molto facile. Gli esperti ci suggeriscono di utilizzare le ante dell’armadio su cui montare scarpiere o organizer in grado di ottimizzare lo spazio. Le scarpe naturalmente non sono gli oggetti più ingombranti. Sono gli articoli stagionali che rendono gli armadi troppo imbottiti in bassa stagione. In questo caso, il consiglio è quello di alternare dei contenitori di grandi dimensioni ai ganci per l’armadio, che tengono in ordine gli oggetti più grandi come giubbotti o cappotti.

Oggetti preziosi

Tra i 7 consigli utili per gestire al meglio lo spazio dell’armadio, la scelta dei contenitori appare fin qui come una delle preoccupazioni più grandi di esperti e professionisti. I preferiti sono i cestini Oxford. Disponibili in diverse dimensioni, sono fatti di un materiale che non si attacca ai tessuti. Ideali soprattutto per asciugamani e lenzuola, questi contenitori in genere sono fatti di tessuto morbido, hanno la finestra trasparente e il coperchio con la cerniera.

Il sesto consiglio riguarda gli appendiabiti. Esperti e professionisti ci dicono di scegliere gli appendiabiti che ci permettono di appendere fino a cinque o sei paia di pantaloni. Questo è uno dei modi migliori per risparmiare spazio dentro gli armadi. Si tratta di oggetti che hanno trovato larga diffusione negli ultimi anni perché sono andati a sostituire le grucce uniche.

7 consigli utili per gestire al meglio lo spazio dell’armadio

Quando decidiamo di ricorrere agli organizer, scegliamo quelli con più ripiani. Il numero sarà stabilito in base alla grandezza dell’armadio. Un armadio medio può tranquillamente ospitare un organizer di cinque ripiani. Uno altro consiglio degli esperti riguarda la gestione dei cassetti. All’interno dei cassetti dovremmo mettere dei divisori che saranno piccoli, nel caso in cui stiamo sistemando oggetti o cravatte o foulard. Ma saranno più grandi nel caso in cui decidessimo di sistemare magliette, maglie o biancheria intima, dividendoli per stile, usura o genere.

Il difetto di questo tipo di organizzazione è che, essendo basato soprattutto sulla scelta dei contenitori di tessuto leggero, non potremo sistemare molti capi in ognuno degli scaffali. Il peso che questi contenitori sono in grado di reggere non è elevato. Questo tipo di organizzazione è utile per chi ha deciso di avere molti scaffali e molte divisioni per quanto concerne oggetti e capi di abbigliamento. Naturalmente, chi preferisce organizzare gli armadi creando delle categorie più ampie di oggetti e capi andrà a comprare i classici scaffali in legno e metallo. In questo caso il problema sarà sistemare gli oggetti più piccoli, dalle cinte agli accessori. Un sistema misto che preveda l’utilizzo di piccoli organizer di tela leggera e i classici scaffali di legno e metallo potrebbe essere la soluzione migliore.