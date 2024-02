5 oggetti della casa che tocchiamo tutti i giorni ma che dimentichiamo di pulire: ecco come liberarsi dallo sporco

Credi che la tua casa sia completamente pulita? Ti elenco 5 oggetti insospettabili che tocchi tutti i giorni ma che spesso dimentichi di pulire. Eppure, potrebbero essere il covo perfetto di germi e batteri.

La pulizia della casa è fondamentale per evitare di vivere in un ambiente pieno di germi e batteri. C’è chi se ne occupa tutti i giorni e chi invece, dedica alle faccende domestiche, tutto il fine settimana. Le cose a cui pensare sono davvero tante. Ma credi che la tua casa sia davvero pulita e splendente? Spesso, per fretta o poco tempo, alcuni oggetti o dei posti della casa sfuggono a straccio e detersivo. Ed è proprio qui che potrebbero accumularsi polvere, germi e batteri dannosi per la nostra salute.

5 oggetti della casa che tocchiamo tutti i giorni: partiamo dal telecomando e dagli interruttori

L’oggetto della casa che spesso dimentichiamo di pulire è il telecomando. Sono davvero pochissimi quelli che ci pensano. Tutti i membri della famiglia lo usano e alcune volte anche con le mani sporche. Per pulirlo è necessario innanzitutto eliminare le batterie sul retro. Ora utilizza un panno morbido e un detergente delicato. Strofina il panno sulla superficie esterna e sui pulsanti. Se ci sono delle zone difficili da raggiungere, utilizza un cotton fioc. Vogliamo parlare degli interruttori? Sono un oggetto di facile contaminazione. Per provvedere alla loro pulizia, devi fare molta attenzione. Evita di usare l’acqua, perché potrebbe essere pericoloso. Usa solo un panno leggermente inumidito e del sapone di Marsiglia, utile per eliminare aloni e ditate.

Maniglie, pomelli, chiavi

Se tutti pensano alla pulizia delle porte di casa, molti dimenticano di occuparsi delle maniglie. Eppure, le tocchiamo più volte al giorno. Pensa, ad esempio, alla maniglia della porta di ingresso. Per pulirle al meglio, è necessario utilizzare dell’acqua e del detersivo per i piatti o del sapone di Marsiglia. Stesso procedimento anche per i pomelli dei cassetti. Ma ricorda, prima di pulirli, verifica che questi oggetti non si rovinino. Prova il metodo appena descritto su una parte nascosta della maniglia o del pomello. Le chiavi di casa o della macchina sono un oggetto che maneggiamo ogni giorno. Spesso cadono per terra in strada, le tocchiamo con le mani sporche o le poggiamo ovunque. Anche le chiavi devono essere necessariamente disinfettate. Per compiere questa operazione potresti usare l’alcol. Ecco, quindi, 5 oggetti della casa che tocchiamo tutti i giorni ma che spesso dimentichiamo di pulire.