Voci di operazioni straordinarie fanno scattare le azioni Rai Way sul Ftse Mib

Il nuovo piano triennale 2024-2027 di Rai Way non si limita al consolidamento delle torri broadcast, ma mira anche a una maggiore diversificazione, con un investimento di oltre 100 milioni di euro nei data center. L’obiettivo è rendere Rai Way più digitale, efficiente e con prospettive di crescita migliorate, sfruttando la sua vasta rete di fibra ottica lunga oltre 6.000 chilometri. La società punta a realizzare una rete di data center, con investimenti totali di 115 milioni di euro, di cui 50 per la parte hedge e 65 per quella hyperscale, per rispondere alla crescente domanda sia per i grandi data center sia per quelli regionali a bassa latenza.

Rai Way intende anche supportare l’installazione di apparati 5G broadcast nelle città e valutare l’opportunità di ospitare gateway satellitari per costellazioni a bassa orbita. Nonostante la possibilità di consolidamento con Ei Towers, l’amministratore delegato ritiene necessario fare chiarezza sull’operazione, mentre il piano procede anche senza di essa. Questo sottolinea l’evoluzione e la visione ampia di Rai Way, al di là delle trattative in corso da anni.

Alla luce del nuovo piano industriale e delle novità di cui abbiamo parlato, Websim conferma il rating Molto Interessante e alza il target price a 7.50 € (da 7.0 €).

Equita ha aumentato il target price su Rai Way a 6,70 € per azione, confermando la raccomandazione “Hold”. Questo incremento del 6% è attribuibile alla crescita dell’EBITDA e a un contesto di tassi più favorevole. Il broker apprezza il focus della gestione sul consolidamento con Ei Tower, visto come un aggiornamento al Piano Strategico per generare sinergie industriali e ottimizzare il capitale. Tuttavia, nonostante l’integrazione con Ei Towers e il potenziale pagamento di un dividendo straordinario fino a 1,5 € per azione, Equita mantiene un giudizio neutrale sul titolo. La visibilità sui tempi dell’operazione di consolidamento rimane bassa, poiché dipende dalle decisioni di altri azionisti.

Quella che si avvia alla chiusura è la migliore settimana da due anni a questa parte. Per una continuazione del rialzo, però, un forte ostacolo passa in area 5,97 €. Il superamento di questo ostacolo che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni, infatti, potrebbe aprire un’ulteriore accelerazione fino in area 7 €. I ribassisti, invece, potrebbero prendere forza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,01 €.

