Capelli fragili e che si spezzano: attenzione a queste cattive abitudini. Sono assolutamente da evitare

Proprio come tutto il resto del corpo, anche i capelli devono essere curati quotidianamente. Se si spezzano di frequente allora stai commettendo alcuni errori gravissimi. Vediamo quali sono.

Molto spesso sottovalutiamo la cura dei capelli, senza renderci conto che è un’azione fondamentale per avere una chioma forte e sana. Un percorso che non si improvvisa, ma che richiede costanza e attenzioni particolari. Non solo schiariture, tinte, ma anche alcuni gesti sbagliati nell’hair care routine, possono danneggiare irrimediabilmente il capello. Non importa che siano sottili o più spessi, lo stato di salute dei capelli non va mai sottovalutato.

Capita di utilizzare i prodotti giusti (shampoo, balsamo, maschera) ma non ottenere i risultati desiderati. I capelli continuano ad essere sfibrati e a spezzarsi facilmente. Trovarne tanti sulla spazzola, sul cuscino e sul pavimento può essere un vero dramma. Se non ci sono dei problemi seri, allora probabilmente stai commettendo degli errori nella tua hair care quotidiana. Alcuni anche gravi.

Capelli fragili e che si spezzano: attenzione al lavaggio e all’asciugatura

Cominciamo dall’inizio. Che shampoo utilizzi? Fai attenzione, perché un prodotto troppo aggressivo potrebbe indebolire il capello e creare delle irritazioni alla cute. Così come, usare l’acqua troppo calda e lavarli spesso.

Per eliminare i nodi, non spazzolare i capelli con foga. Prenditi il tuo tempo, perché potresti provocare dei danni e sfibrarli. Usa la spazzola o il pettine adatto alla tua tipologia di capelli. Se li hai sottili, meglio scegliere una spazzola con setole in nylon o naturali. Se hai i capelli ricci, prendi un pettine a denti larghi.

Naturalmente è d’obbligo utilizzare il phon o la piastra adeguatamente (attenzione alla temperatura) e comprare un prodotto che protegge i capelli dal calore. Ne trovi tantissimi sul mercato. Ricorda, mai passare la piastra quando i capelli sono bagnati o anche solo umidi.

Acconciature da evitare

Sono molto di moda acconciature come code e chignon. Ma evita di tirare i capelli e legarli troppo stretti. Si dovrebbe andare a letto sempre con i capelli sciolti, ma se hai una lunga chioma e di notte ti crea fastidio, legali con un nastro di seta oppure di cotone. Infine, evita di avere sempre le mani tra i capelli e soprattutto non aprire le doppie punte. Meglio tagliarli regolarmente. Bastano pochi centimetri per rinfrescare e ravvivare il look. Anche il fumo, il sole, lo stress, le cattive abitudini alimentari potrebbero essere la causa dei capelli fragili e che si spezzano.