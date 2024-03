Si spendono, ogni anno, 300 euro per usare la lavatrice, ma si può risparmiare a partire dal detersivo. Ecco come

Tra le tante spese che caratterizzano il budget delle famiglie vi è anche quello dei detersivi per la lavatrice. Fare il bucato, per tanti motivi, costa parecchi euro e sta a noi cercare, in qualche modo, di risparmiare. Ed ecco alcuni suggerimenti e trucchi per spendere sempre meno.

Bucato quanto mi costi? Si è fatto un calcolo e, all’incirca, ogni ciclo di lavaggio viene a costare sui 50-60 centesimi. Chi ha famiglie di almeno quattro persone, ne deve fare, spesso, anche più cicli in un giorno.

Considerando che, salvo quando siamo in vacanza o altro, va sempre, si potrebbe ipotizzare un costo annuale che si aggira sui 300 euro di media. E, buona parte di questo costo è dovuto all’uso di ammorbidente e di detersivi per la lavatrice che compriamo ed utilizziamo per rendere i nostri panni ancora più morbidi e puliti. Perfetto, ma se questo è il costo, dobbiamo rassegnarci e pagare? O possiamo dire la nostra, magari attraverso un uso più corretto di questi prodotti? Ovviamente, la risposta è risparmiare si può. Ed è meno difficile di quello che si possa immaginare.

C’è acqua e acqua per lavare e a seconda di quella del tuo Comune dovrai usare meno detersivo

Infatti, se è vero che si spendono, ogni anno, 300 euro per usare la lavatrice potremmo diminuire questa cifra e non di poco. A partire proprio dall’uso che facciamo del detersivo. Che non deve sempre essere uguale, lavaggio dopo lavaggio. Infatti, già la durezza dell’acqua potrebbe cambiare la quantità. Se l’acqua è dura, dovremo usarne una quantità maggiore se il lavaggio viene fatto con un’acqua dolce, in base a magnesio e calcio presenti.

Si spendono, ogni anno, 300 euro per usare la lavatrice, ma ecco come risparmiare

Avere una lavatrice piena a metà richiederà anche meno detersivo da mettere nella vaschetta. Il sovradosaggio, infatti, non solo sarà più costoso, ma controproducente. Infatti, vi ritroverete, magari, del detersivo ancora sui vostri capi. Hai un capo in seta? Anche in questo caso, non servirà la dose normale, ma ridotta.

Insomma, ogni lavaggio ha storia a sé. Dipende anche dallo sporco che dovete levare, ma dimentichiamoci dell’abitudine, sbagliata, di riempire il tappo del detersivo fino all’orlo. E anche per l’ammorbidente, avete mai provato a sostituirlo con l’aceto bianco? Ne bastano 100 ml da mettere nella vaschetta riservata all’ammorbidente, facendo così in modo che non finisca a contatto con il detersivo.