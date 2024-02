Grandi cambiamenti e una pioggia di soldi per questi 3 segni dal 13 febbraio: lo dice l’oroscopo cinese nell’anno del Drago

Pochi giorni fa, il 10 febbraio è stato il giorno del Capodanno cinese. Secondo il calendario lunare è appena iniziato l’anno del Drago. L’oroscopo cinese funziona in modo diverso da quello che noi riteniamo come “comune”. Il Drago, tradizionalmente, è simbolo di prosperità, libertà, risveglio e forza ed è uno dei segni (e quindi anni) considerati più fortunati.

Il nostro oroscopo si basa sui 12 segni zodiacali che ben conosciamo, designati in base al giorno e al mese di nascita. Quello cinese, invece, segue un ciclo di 12 anni e ciascuno di essi è associato ad un segno. Oggi siamo qui per svelarti che con l’arrivo dell’anno del Drago, si aprono le porte della fortuna per 3 segni, in particolare dal 13 febbraio.

Se appartieni a questo segno zodiacale stai per vivere un grande amore e tante soddisfazioni

Chi appartiene al segno zodiacale del Cane (nati nel 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) è pronto a rivoluzionare la propria vita. Dopo un lungo percorso in cui avete lavorato su voi stessi, siete finalmente pronti ad aprire le porte all’amore. Infatti, nelle prossime settimane, una vecchia fiamma potrebbe tornare a farsi sentire e stravolgere il vostro equilibrio. Non siate prevenuti e lasciatevi andare: potreste ricevere belle sorprese.

È in arrivo un periodo favorevole anche per i guadagni che, grazie a una collaborazione fortuita, aumenteranno notevolmente.

Un nuovo inizio e nuove conoscenze per questo segno zodiacale

Per i Cavallo (nati nel 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), l’anno del Drago porterà grandi cambiamenti e una pioggia di soldi. Dopo un periodo sottotono in cui tutto vi sembrava difficile e pieno di ostacoli, è arrivato il momento di sorridere.

Potreste ricevere un’importante offerta che vi permetterà non solo di crescere professionalmente, ma anche di cambiare vita guadagnando molto di più. I Cavallo sono attratti dalle sfide e non si faranno di certo spaventare.

Al contrario, in amore sono molto diffidenti e fanno fatica a lasciarsi andare e fidarsi delle persone. Una nuova conoscenza potrebbe però colpirvi particolarmente: cercate di vincere la paura e potrete vedere crescere in modo importante questo rapporto.

Grandi cambiamenti e una pioggia di soldi: ecco chi dovrebbe tentare la fortuna

Gli appartenenti al segno del Maiale (nati nel 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) stanno vivendo un periodo molto favorevole. La fortuna potrebbe assistervi per parecchio tempo. Pertanto, è questo il momento migliore per fare scelte importanti.

Non vi piace chi cerca di imporvi le proprie idee, pertanto non lasciatevi condizionare dagli altri, seguite solo il vostro istinto e non sbaglierete.

I prossimi giorni saranno i migliori per tentare la sorte: potreste vincere dei soldi, carpe diem!