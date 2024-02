Come spannare velocemente i vetri dell’auto: ecco i consigli di Vincenzo Schettini, il prof più popolare dei social

Non sai come eliminare la condensa dal tuo parabrezza? Chiedi aiuto alla fisica. Ecco cosa consiglia il professore Vincenzo Schettini.

Con il freddo e le temperature basse, spesso ci ritroviamo con i vetri dell’auto appannati. Sembra una sciocchezza, ma è una condizione fastidiosa, soprattutto al mattino quando si ha fretta. Per non parlare della pericolosità della situazione. Infatti, il vetro appannato limita la visibilità del conducente e potrebbe causare degli incidenti. Il consiglio è sempre quello di guidare quando il parabrezza è completamente pulito.

Insomma, una situazione noiosa che non si risolve immediatamente e che ci fa perdere del tempo prezioso.

Ma perché i vetri dell’auto si appannano in inverno? La spiegazione è questa.

L’aria calda interna si scontra con quella fredda e gelida presente all’esterno. Lo scompenso di temperatura crea la condensa sulla superficie dei vetri.

La prima cosa che ci viene in mente è quella di accendere l’aria calda, dirigendo le bocchette verso il parabrezza. Ma se il motore è stato appena acceso, ci metterà del tempo per scaldarsi.

Per cercare di velocizzare e risolvere il problema, spesso cominciamo a pulire il vetro utilizzando le mani, un fazzolettino, ecc.

La fisica ci viene in aiuto

Per evitare di perdere tempo possiamo affidarci alle regole della fisica. Chi meglio di Vincenzo Schettini, può spiegarci queste regole. Il professore lo conosciamo tutti.

Parliamo dell’ideatore del canale Youtube, “La fisica che ci piace”. Nome che poi ha replicato su tutte le piattaforme social. Un vero e proprio fenomeno che vanta tantissimi follower.

Il professore che tutti vorremmo avere. Ironico, coinvolgente e che spiega le regole della fisica con parole semplici e comprensibili a tutti.

In uno dei suoi famosissimi video, ci racconta come risolvere il problema dei vetri appannati.

Come spannare velocemente i vetri dell’auto

La prima cosa che facciamo per eliminare la condensa dal parabrezza è quella di accendere il riscaldamento.

Ma attenzione, l’aria che fuoriesce non è solo calda ma è anche umida, perché entra in contatto con un liquido acquoso da cui assorbe vapore acqueo.

Quindi cosa fare? Azioniamo l’aria calda, ma accompagniamola con l’aria condizionata.

Cosa succede? L’aria calda e quella secca riducono l’apporto di umidità. Per velocizzare il processo, il professore consiglia di aumentare il getto al massimo e di tenere dei tappi di sughero in macchina (ottimi per assorbire l’umidità). Ecco, come spannare velocemente i vetri dell’auto.

Se nella tua macchina non funziona l’aria condizionata, apri un pochino il finestrino anteriore.