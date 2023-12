Hai un iPhone? Non serve avere linea per chiamare: il rivoluzionario aggiornamento

Svolta iPhone: ecco il rivoluzionario aggiornamento che permette a un utente di chiamare anche se non ha campo ed è senza linea.

Chi l’ha detto che uno smartphone non ti svolta la vita? Chi l’ha detto che vanno tolti? Certo, il loro abuso non fa bene alla salute, in primis, rischia di farci alienare dalla realtà e tutte quelle preoccupazioni che conosciamo.

Tutto vero, ma il corretto utilizzo di uno smartphone può sorprenderci incredibilmente, perfino in quello che doveva essere il suo primordiale scopo di nascita: fare o ricevere una chiamata. Quasi ce ne siamo dimenticati che è stato creato per questa funzione.

Ce la ricorda Apple con i suoi iPhone: il passato che diventa presente per un futuro migliore. Sì, perché adesso non serve necessariamente avere il cosiddetto campo, una linea, per fare una chiamata a qualcuno, e nemmeno vedere almeno due “tacchette”. La vostra compagnia telefonica non prende nel punto dove siete finiti? Nessun problema.

“Non ho campo”: l’iPhone sfata questo tabu, ecco come chiamare

Alcuni possessori di iPhone hanno già provato la funzione Chiamate Wi-Fi. Esatto, basta una connessione Wi-Fi per effettuare chiamate, se per caso vi imbattette in un’area dove non prende né la TIM, né Vodafone, né WindTre e nemmeno Iliad, le quattro compagnie che in Italia la fanno da padrone.

Come attivare questa opzione aggiuntiva su un iPhone? Niente di più semplice e intuitivo. Il punto di partenza sono le Impostazioni e, dopo aver fatto tap su Telefono, bisognerà selezionare la funzione Chiamate Wi-Fi, con un accorgimento: l’iPhone potrebbe chiedere di inserire o confermare l’indirizzo, nel caso in cui serva per i servizi di emergenza. In quel caso, la privacy va a farsi benedire, ma francamente fa nulla.

Se Chiamate Wi-Fi è disponibile sul vostro iPhone, sarà visibile nella barra di stato la parola Wi-Fi mentre è visualizzato il Centro di Controllo. Ciò significa che le chiamate verranno effettuate tramite Wi-Fi. Quando è presente il servizio cellulare, l’iPhone lo usa per effettuare le chiamate di emergenza. Si può anche aggiungere un dispositivo per usarlo con Chiamate Wi-Fi: Impostazioni > Telefono > Chiamate Wi-Fi, Attiva Chiamate Wi-Fi su altri dispositivi; tornati alla schermata precedente, selezionate Chiamate su altri dispositivi.

Attivate Consenti chiamate se non è già in funzione: è lì che verrà visualizzato un elenco dei dispositivi idonei, una volta trovato quello che si intende aggiungere, basta fare tap. L’opzione Chiamate Wi-Fi non è soltanto su iPhone, ma viene abilitata automaticamente su Apple Watch, ovviamente una volta attivato Consenti chiamate. Dov’è? Su iPad: Impostazioni > FaceTime, poi attivate la funzione Chiamate da iPhone. Su Mac, apri l’app FaceTime e scegli FaceTime > Impostazioni (o Preferenze), quindi Attiva Chiamate da iPhone.