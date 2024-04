Fai attenzione alla nuova incredibile truffa dei necrologi sul web per fare traffico e guadagnare: come riconoscerla e proteggersi

Il mondo digitale è un terreno fertile per le truffe, e ora c’è una nuova minaccia che sta facendo il giro: i necrologi falsi. Questi annunci di morti inventati stanno diventando un veicolo per guadagni pubblicitari illeciti.

Negli ultimi tempi, si è diffusa una nuova e subdola truffa online che sfrutta la nostalgia e la curiosità delle persone per ingannarle e trarne profitto. Si tratta della frode dei necrologi fasulli, un inganno che sta mietendo vittime in tutto il Mondo. In questo articolo, ti spiegheremo come riconoscere e proteggerti da questa truffa, fornendoti informazioni attendibili e utili per tutelare la tua sicurezza online.

Fai attenzione alla nuova incredibile truffa dei necrologi: ecco come funziona

La truffa dei necrologi fasulli consiste nel pubblicare falsi necrologi di persone famose o vicine alla vittima. L’obiettivo è quello di attirare l’attenzione e indurre le persone a cliccare su link, a volte dannosi, o a fornire informazioni personali. Gli autori di queste truffe spesso usano i socialnetwork per diffondere queste notizie. Altre volte creano siti web falsi che sembrano autentici, utilizzando loghi e design simili a quelli di testate giornalistiche. Una volta che la vittima clicca sul link, viene reindirizzata a un sito che ospita pubblicità o richiede la compilazione di moduli con dati personali.

Come riconoscere e proteggersi dai necrologi fasulli

Per difenderti dalla truffa è fondamentale adottare alcune precauzioni e verificare sempre l’attendibilità delle informazioni che ricevi. Ecco alcuni consigli utili. Prima di tutto verifica la fonte. Prima di cliccare su qualsiasi link, verifica sempre la fonte delle informazioni. Se il necrologio proviene da un sito Web sconosciuto o poco affidabile, è meglio evitare di cliccare sul link.

Controlla l’ortografia e la grammatica. Le truffe online spesso presentano errori di ortografia e grammatica. Se noti refusi o frasi strane, è probabile che si tratti di una truffa. Non fornire informazioni personali come numeri di carta di credito o coordinate bancarie, a siti Web sconosciuti o non verificati. E se sei incappato in una truffa o hai sospetti su un sito Web o un messaggio, segnalalo alle autorità competenti e diffondi la consapevolezza tra amici e familiari.

Occhio anche alle altre truffe

La truffa dei necrologi fasulli è un inganno subdolo che può causare danni considerevoli, soprattutto se non si è a conoscenza del rischio. Adottando le giuste precauzioni e verificando sempre l’attendibilità delle informazioni che ricevi, puoi proteggerti da questa e da altre truffe online. Per esempio, occhio alla pericolosa telefonata che ha truffato anche la zia di Benedetta Rossi.