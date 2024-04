Hai visto la nuova truffa su Shein? Ecco come fanno a rubarti dati personali e soldi dal conto corrente

Lo shopping online ha raggiunto, ormai da anni, un grande livello di popolarità. Tuttavia, parallelamente, anche il fenomeno delle truffe via internet ha visto una crescita esponenziale.

Fra le varie frodi che affliggono i consumatori, quelle legate ai buoni regalo rappresentano una delle minacce più insidiose, poiché sfruttano l’entusiasmo e la fiducia degli utenti verso marchi di grande risonanza. Un caso emblematico è rappresentato dalla truffa dei buoni regalo Shein che sta dilagando in Italia. Vediamo di cosa si tratta.

Hai visto la nuova truffa su Shein? È sempre più difficile non cascarci

Negli ultimi giorni, migliaia di utenti hanno segnalato vari tentativi di truffa che vede coinvolta, suo malgrado, l’azienda Shein. Attraverso l’uso di e-mail, social media e WhatsApp, alcuni truffatori hanno disseminato l’illusione di poter ottenere buoni da 20, 300, o persino 500 euro da spendere sul noto e-commerce di moda.

Questi messaggi fraudolenti, in sostanza, invogliano le vittime a cliccare su un link, che riporta ad una copia molto fedele del sito ufficiale di Shein. Qui vengono allettate dalla promessa di vincere un buono dopo aver completato un sondaggio o partecipato a un gioco. Dopo di che, viene richiesto l’inserimento dei dati della carta di credito per “riscuotere” il premio, esponendo le vittime a gravi rischi di furto d’identità e perdite finanziarie.

Shein Italia ha ufficialmente preso le distanze da queste attività fraudolente, sottolineando che le comunicazioni legittime provengono esclusivamente da canali ufficiali, o tramite e-mail aventi dominio @shein.com o @sheingroup.com. L’azienda, inoltre, ha ribadito di non chiedere mai contributi finanziari per partecipare a promozioni, esortando i consumatori a verificare sempre l’origine delle comunicazioni. Quindi, se acquisti su Shein spesso, e nella tua casella di posta elettronica, o su altri canali, hai visto la nuova truffa, fai attenzione!

Come difendersi dai tentativi di phishing come quello su Shein

All’inizio del 2024, si è assistito a un’intensificazione di queste truffe, sottolineando l’importanza di rimanere vigili e scettici di fronte a offerte e promesse troppo allettanti per essere vere. I rischi associati a queste frodi non si limitano solo al furto di identità, ma possono estendersi a spam incessante, phishing mirato e transazioni finanziarie non autorizzate.

Per fronteggiare efficacemente queste truffe, è fondamentale adottare un approccio proattivo e cauto. Evitare di cliccare su link sospetti rappresenta il primo passo verso la sicurezza. In presenza di dubbi, è vitale cambiare immediatamente tutte le password che potrebbero essere state compromesse e considerare a rischio ogni dato fornito. Se si sospetta di aver inserito informazioni relative alla propria carta di credito su un sito fraudolento, è necessario bloccarla subito. Poi, contattare la propria banca per prevenire movimenti finanziari non autorizzati.