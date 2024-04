Occhio alla pericolosa telefonata che ha truffato anche la zia di Benedetta Rossi: ecco i dettagli

La famosa food blogger Benedetta Rossi ha pubblicato un video denuncia per parlare della truffa telefonica subita da una sua zia. Ecco cosa è successo, quali sono i dettagli e come proteggersi.

Le truffe telefoniche sono un problema molto diffuso, in continua evoluzione e che riguarda tantissimi italiani. È necessario non abbassare mai la guardia o pensare di essere immuni al problema. Basta una semplice distrazione per cadere nella trappola dei truffatori.

Si tratta di telefonate o messaggi ingannevoli che mirano a raggirare il cittadino, spesso sfruttando la sua fiducia o facendo leva sulle sue paure. È necessario stare molto attenti per evitare di subire spiacevoli imbrogli. La truffa del sì, sms con indicazioni della banca ma inviati da imbroglioni, il tranello dello squillo, falsi operatori telefonici, ecc. Occorre sempre fare attenzione ed evitare di fornire i propri dati sensibili, soprattutto quelli bancari o della carta di credito.

Occhio alla pericolosa telefonata che ha truffato una parente di Benedetta Rossi

Qualche giorno fa, la nota food blogger Benedetta Rossi ha denunciato, tramite il suo profilo Instagram, la truffa telefonica ai danni di sua zia paterna.

Ma cosa è successo? La donna ha ricevuto una telefonata da una persona che affermava di appartenere all’Arma dei Carabinieri. Le dicono che uno dei suoi figli ha investito una donna e una bambina e che ha bisogno di soldi. La signora Rossella ha dato ai presunti carabinieri, l’indirizzo di casa e ha lasciato fuori una busta contenente i soldi richiesti.

Purtroppo, la zia di Benedetta, in preda al panico, non ha avuto la prontezza di chiamare suo figlio e accertarsi della situazione. È stata raggirata ed ha perso tutti i soldi.

I dettagli

La food blogger ha voluto precisare che sua zia non è una persona credulona, né sprovveduta, ma purtroppo questi truffatori fanno leva sui sentimenti della gente in modo tale che cadano nella trappola. Inoltre, i malfattori conoscevano bene molti dettagli sulla sua famiglia, utilizzando anche un linguaggio elaborato e persuasivo. Durante il video, le due donne hanno confermato che purtroppo, questo, non è stato un caso isolato e altre persone sono state truffate.

Tantissimi sono stati i messaggi di affetto e di vicinanza. Tanti follower hanno apprezzato ed elogiato il coraggio della signora Rossella. Molti hanno raccontato la loro esperienza e il dramma che hanno vissuto dopo una truffa telefonica. Quindi, occhio alla pericolosa telefonata che ha truffato non solo la zia di Benedetta ma anche altri cittadini.