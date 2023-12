Con questa funzione di WhatsApp sarà più facile ignorare messaggi fastidiosi e ritrovare quelli utili

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione ideale per poter ignorare messaggi fastidiosi e ritrovare quelli utili. Ecco come funziona.

Grandi novità in arrivo sul fronte WhatsApp. Sebbene il 2023 stia per chiudersi, il team di sviluppatori dell’azienda di Meta sta continuando a lavorare giorno e notte per integrare strumenti efficaci per l’esperienza degli utenti. E già dalle ultime versioni beta dell’app, possiamo accedere in anteprima a quelle che saranno le funzionalità che verranno introdotte a partire dalle prossime settimane.

Tra le altre cose, si parla di uno strumento aggiuntivo che diventerà fondamentale per la gestione dei messaggi in chat. Potendo così ignorare quelli potenzialmente fastidiosi e al tempo stesso avendo modo di ritrovare in qualche secondo quelli più utili, con una ricerca capillare e che permetterà di attivare filtri pensati proprio per facilitare la vita ai consumatori su una determinata piattaforma dedicata ad alcuni dispositivi.

WhatsApp, la nuova funzione per ritrovare i messaggi

Ad annunciare l’avvio dei test di questa nuova funzione ci hanno pensato come sempre gli esperti di WABetaInfo, che hanno avuto modo in anticipo di metter mano all’ultima versione beta di WhatsApp Web, ossia l’app della nota piattaforma di messaggistica dedicata a chi la utilizza dal computer. Con lo strumento aggiuntivo, si potranno applicare filtri per evitare i messaggi fastidiosi e ritrovare quelli più utili in qualche secondo.

Nello specifico, la nuova interfaccia mostrerà una riga aggiuntiva che verrà collocata nella parte superiore della schermata dell’elenco di chat, con tutti i filtri del caso da poter applicare a proprio piacimento. Troviamo per esempio Non Letto, Contatti e Gruppi, così da accedere facilmente alle conversazioni che ci servono.

Se cliccate su Non letto, vi verranno mostrate solo le chat che ancora hanno messaggi che non avete visualizzato. Scegliendo Contatti, invece, trovate l’elenco dei messaggi scritti e ricevuti dai numeri di telefono salvati nella rubrica. Con i Gruppi, poi, si avranno esclusivamente le chat con più persone pronte da essere aperte.

Si tratta di uno strumento utilissimo, al momento disponibile solo per i beta tester. Ma siamo sicuri che, se tutto dovesse andare come da programma e non verranno riscontrati errori, ad inizio 2024 ci sarà l’aggiornamento con il rollout globale per tutti in pianta stabile. Non resta che attendere ulteriori novità da parte dell’azienda di Zuckerberg stessa: ma qualcosa bolle già in pentola.