Auto in prestito ad amici o parenti? Attenzione, ci sono dei rischi da non sottovalutare: ecco tutto quello che devi sapere

Condividere l’auto con amici o parenti può sembrare un gesto di generosità, ma nasconde implicazioni e rischi finanziari da considerare.

Prestare la propria auto a persone fidate come amici o parenti può sembrare un atto naturale di aiuto reciproco. Tuttavia, questa generosità nasconde una serie di implicazioni che spesso non vengono prese in considerazione.

Dai rischi finanziari agli aspetti legali, la condivisione della vettura può comportare conseguenze inaspettate se non adeguatamente ponderata e gestita. Esploriamo i diversi lati di questa pratica comune, scoprendo tutto ciò che è fondamentale conoscere prima di mettere la propria auto a disposizione di altri.

Cosa rischia chi presta l’auto a un’altra persona? Scopriamolo insieme

Prestare l’auto è spesso un atto di cortesia, comune tra familiari o amici. Eppure, questo gesto apparentemente semplice può comportare rischi significativi. La responsabilità legale rimane in capo al proprietario dell’auto, potenzialmente esposto a multe derivanti da infrazioni commesse dal conducente e da incidenti. Scopriamo insieme i possibili rischi.

Incidente con l’auto in prestito. Un sinistro rappresenta il problema più grave, non solo per i danni fisici, ma anche per la copertura assicurativa. La responsabilità influisce sull’assicurazione in modo simile a quando l’incidente coinvolge il proprietario.

Responsabilità per multe. Le sanzioni comminate al conducente ricadono anche sul proprietario, con il rischio di dover corrispondere l'intero importo e, potenzialmente, affrontare il fermo amministrativo.

Reati commessi con la vettura prestata. Dal punto di vista legale, la responsabilità penale è individuale. Solo il conducente effettivo risponde dei reati commessi con l'auto.

Sorge, quindi, spontanea una domanda: come tutelarsi quando si presta la propria vettura? Prestare l’auto costituisce un contratto di comodato d’uso, valido anche verbalmente se la durata è breve (meno di 30 giorni) o se coinvolge familiari conviventi. Nel caso di messa a disposizione a familiari o amici non conviventi per oltre 30 giorni, è necessario informare la Motorizzazione per annotare il cambiamento sulla carta di circolazione.

L’omissione di questa comunicazione può comportare una sanzione di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione. Prestare l’auto è un atto generoso, in conclusione, ma comprenderne i rischi e le implicazioni legali è fondamentale per evitare spiacevoli conseguenze. La prudenza nell’agire e la consapevolezza delle regole possono proteggere sia il proprietario della vettura che il conducente.