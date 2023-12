WhatsApp, nuova feature pazzesca: cosa sono e come funzionano i Watch Party

È stato un anno ricco di novità per l’applicazione, ma Meta non si ferma mai e fa un altro regalo agli utenti: in arrivo l’ennesimo update.

La priorità è chiara ormai, per Meta l’obiettivo principale è migliorare continuamente l’esperienza degli utenti di WhatsApp. È anche per questo che nell’ultimo anno è stata tra le applicazioni che ha introdotto più novità, ad esempio quelle di poter accedere allo stesso account con dispositivi diversi, la possibilità di modificare i messaggi dopo che sono stati inviati, l’opzione per creare degli eventi e tanto altro.

Quella in arrivo però è destinata a sorprendere. A far trapelare l’indiscrezione è stato nei giorni scorsi WABetaInfo, parlando di una nuova feature che implementerà un particolare sistema di sharing video e audio. Farà il paio con la modalità di screen-sharing ufficializzata solamente ad agosto. Trema intanto Apple, che aveva presentato una funzione simile già tempo fa con FaceTime e SharePlay.

Arrivano i Watch Party anche su WhatsApp, di che si tratta e come funzioneranno

Nel tentativo di rimanere al passo coi rivali – uno su tutti Telegram ma anche Google Meet, FaceTime e Microsoft Teams – Meta ha deciso di potenziare ancora una volta una delle sue applicazioni di punta ovvero WhatsApp. Un anno ricco di novità per gli utenti, che hanno visto arrivare update in continuazione negli ultimi mesi. La feature che verrà introdotta a breve, per ora presente solamente in versione Beta per Android, promette di stravolgere completamente l’esperienza sull’app.

Prossimamente infatti si potrà condividere video e audio: in gergo vengono chiamati Watch Party, perché permettono la fruizione contemporanea dello stesso contenuto da dispositivi differenti. Tornerà utile anche, ad esempio, per gli insegnanti che vorranno mostrare ai propri studenti una clip o un tutorial. Non è ancora chiaro, comunque, se ognuno potrà controllare il contenuto che viene riprodotto.

Quel che è certo è che la condivisione dell’audio sarà possibile solamente se quella video è stata attivata dall’utente. Nel momento in cui la trasmissione viene interrotta, anche l’altra ‘componente’ smetterà di funzionare. Non resta da fare altro che attendere per scoprire come cambierà la piattaforma di messaggistica. Al momento sono pochissime le notizie che trapelano a riguardo, ma sul web l’attesa si sta già facendo spasmodica.