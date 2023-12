Oroscopo dell’amore: meglio non avere nulla a che fare con questi segni, sono gelosissimi

Alcune persone sono così gelose da diventare insostenibili, ma potrebbe essere tutta colpa del loro segno zodiacale: quali sono i peggiori?

Certamente la gelosia si scatena da comportamenti del partner che potrebbero far sorgere qualche dubbio, tuttavia è anche vero che molto spesso essa è completamente immotivata e si genera a prescindere dalle azioni dell’altra persona.

Ciò significa che ci sono persone molto gelose che si insospettiscono per qualsiasi dettaglio o che immaginano tradimenti dietro a qualsiasi azione innocente. Ogni tentativo di calmarle invitandole ad essere oggettive si rivela completamente inutile e, in seguito a mille scuse, tenderanno a ricominciare da capo dopo pochissimo tempo.

I segni più gelosi dello Zodiaco

Lo Scorpione è un segno d’Acqua che non ha l’abitudine di mostrare i propri sentimenti in maniera esplosiva e diretta. Al contrario, preferisce manifestare quello che prova – quindi anche la gelosia – in maniera indiretta, senza approcciare il problema apertamente ma lanciando frecciatine e facendo contorti giochi mentali per cogliere il partner in fallo e trovare la conferma ai propri sospetti. Lo Scorpione può anche arrivare a controllare i movimenti dell’altro, ma dev’essere davvero esasperato.

Il Leone è famoso per voler essere sempre al centro dell’attenzione, qualsiasi cosa accada, soprattutto quando si tratta dell’amore e della devozione del proprio partner. Per questo motivo non tollera nemmeno lontanamente l’idea che possa dividere il proprio sentimento, o anche solo il proprio interesse, tra lui (o lei) e un’altra persona. Essendo un segno di Fuoco tenderà ad esprimere la propria gelosia in modo diretto e talvolta aggressivo.

Il Toro desidera più di tutto relazioni stabili e sicure, poiché essendo un segno di Terra apprezza la stabilità, anche quando dovesse trasformarsi in stasi. Per questo motivo può diventare molto geloso nel momento in cui ha la percezione che la sua relazione stia vacillando per qualche ragione, magari per un leggero allontanamento o disinteresse da parte del partner. Una cosa però è sicura: il Toro farà ogni cosa per riconquistare l’attenzione della persona che teme di perdere, soprattutto prima che sia troppo tardi.

In linea generale il Cancro tende a non essere geloso, soprattutto se il partner è riuscito a conquistare la sua fiducia. Il problema di fondo è che però è un segno molto insicuro, quindi potrebbe essere proprio la scarsità di fiducia in se stesso a scatenare una gelosia che in realtà è paura dell’abbandono e che può manifestarsi come un’eccessiva possessività che ha il solo scopo di evitare che la persona amata esca dalla sua vita.