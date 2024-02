Dal 5 febbraio sconto sul Bollo Auto, se abiti in questa zona spetta anche a te e sei in questa situazione

Canone Rai, IMU, Tari, IRPEF e Bollo Auto. Quelle prima citate sono solo alcune delle tante tasse che gravano sulla collettività. Nella maggior parte dei casi si tratta di tasse che ai cittadini non piacciono assolutamente. Il Bollo Auto probabilmente è ai primi posti come antipatia.

Perché grava sulla proprietà di una auto e non sul suo utilizzo. E perché i soldi che vengono pagati non si sa che utilizzi hanno. Perché se magari le strade in Italia fossero in buono stato, con manutenzioni costanti, forse qualcuno troverebbe pure giusto pagare. Invece è tutto il contrario. Ma tra esoneri ed esenzioni a livello nazionale e sconti e agevolazioni a livello locale sono tanti i contribuenti che riescono, quantomeno a risparmiare. Per esempio c’è una nuova agevolazione in una Regione d’Italia la cui amministrazione ha pensato di offrire una sorta di premio a chi è in regola coi pagamenti.

Dal 5 febbraio sconto Bollo Auto, se abiti in questa zona spetta anche a te

Il 10% di sconto sul Bollo Auto grazie ad un decreto appena entrato in vigore a firma di Marco Falcone, Assessore all’Economia della Regione Sicilia. Ma solo per i residenti nell’isola e soprattutto, virtuosi sui vecchi pagamenti della tassa automobilistica. Questa è la novità in vigore sul Bollo Auto in Sicilia dal 5 febbraio.

La misura valida per il 2024 permette di recuperare il 10% anche da parte di chi il Bollo Auto lo ha già pagato. Per i Bolli in scadenza il 31 gennaio 2024 e già pagati, gli interessati potranno chiedere la restituzione del 10% direttamente alla Delegazione ACI competente territorialmente. Perché come detto l’agevolazione opera in maniera retroattiva. Per tutti quindi, dal 5 febbraio sconto sul Bollo Auto molto interessante.

Come funzionerà la misura introdotta dal Governo regionale in Sicilia

Quindi, fondamentale la virtuosità del diretto interessato. Non ci devono essere bolli degli anni precedenti in pendenza, altrimenti non si può godere dell’agevolazione. A salvaguardare quanti, in attesa del Bonus regionale, hanno preferito non versare il loro Bollo Auto in scadenza il 31 gennaio scorso, il Decreto ha stabilito un’importante novità. Infatti il 10% di sconto resta garantito se il pagamento della tassa sopraggiunge entro il 29 febbraio prossimo.

In pratica chi non ha pagato entro fine gennaio il Bollo in scadenza proprio a gennaio, potrà farlo entro la fine del mese di febbraio, con il 10% di sconto applicato. E tra l’altro, anche se ritardato rispetto alla scadenza del 31 gennaio, non ci saranno interessi e sanzioni. Il pagamento del Bollo Auto scontato può essere effettuato sia alle Delegazioni Aci presenti sul territorio che, come sempre, nelle agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate dal Ministero, nei tabaccai che offrono questo servizio e negli uffici postali.