Totti – Blasi: ma quanto vale la villa di famiglia a Roma Eur? Ecco la cifra davvero esorbitante

La maxi villa da 1.500 metri quadrati e 25 stanze è stata l’oggetto del contendere tra i due ex, ma qual è il prezzo dell’immobile oggi? Scopriamolo.

Nel mondo delle celebrità, le storie di separazioni spesso vengono accompagnate da voci, pettegolezzi e discussioni. Ma, quando si tratta di un’ex coppia vip come quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, l’attenzione mediatica raggiunge livelli straordinari. Dopo la fine della loro storia, le chiacchiere intorno a questa celebre coppia sono esplose a dismisura, amplificate ulteriormente dalla recente uscita del documentario su Netflix “Unica”, diventato un vero e proprio caso mediatico, e dal libro “Che stupida”, scritto dalla stessa Ilary. Proprio l’ex showgirl è attualmente al centro dell’attenzione, sia per il tradimento da parte di Totti, con l’attuale compagna Noemi Bocchi, sia per il suo coinvolgimento con il personal trainer Cristiano Iovino. Oltre alle vicende personali, la separazione ha inevitabilmente messo in luce anche la questione economica.

Francesco Totti, infatti, è uno dei calciatori più ricchi del nostro Paese e possiede un patrimonio inestimabile. Oggi, ci concentriamo su un aspetto particolare della loro vita da coppia, ovvero la villa di famiglia situata nell’esclusivo quartiere di Roma Eur. Ecco quanto vale realmente questa sontuosa dimora.

Totti – Blasi: ma quanto vale la villa al centro al centro dei litigi tra i due? Il valore di mercato della proprietà lascia senza parole

L’enorme villa, situata a Roma Sud, è una struttura imponente che abbraccia oltre 1500 metri quadrati. Questa residenza di lusso è composta da ben 25 stanze, con spazi esterni altrettanto ampi e lussuosi. Tra le sue caratteristiche, spiccano una piscina interna, una piscina esterna, una spa privata, un patio con salottino e cucina, un campo da tennis e un campo da calcetto. La villa è circondata da un giardino impeccabilmente curato, che offre un’oasi di tranquillità nel cuore della frenetica vita romana.

A proposito di questo, però, c’è una domanda che tutti si fanno quando parlano della separazione della coppia Totti – Blasi: ma quanto vale la villa all’Eur? Il valore attuale di questa straordinaria proprietà si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Tuttavia, va sottolineato che il suo valore potrebbe variare notevolmente a seconda delle fluttuazioni del mercato immobiliare di lusso, dell’ubicazione e delle condizioni generali della proprietà stessa.

La villa al centro del contendere tra i due ex

Oltre al suo valore economico, la villa è stata al centro delle tensioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti per un motivo più intimo. Pare, infatti, che la ex showgirl abbia ospitato nella dimora l’attuale compagno, Bastian Muller, scatenando ulteriori discussioni e polemiche tra i due ex. Questo elemento non ha fatto altro che aumentare gli attriti, rovinando definitivamente i rapporti, già compromessi.