Le tue occhiaie fanno paura? Nascondile con questo make-up leggero, facile anche per chi non sa truccarsi

Sul tuo viso ci sono sempre delle profonde occhiaie scure che non riesci a coprire in nessun modo? Farle sparire è semplicissimo, e ti serviranno solo due passaggi.

Le occhiaie sono uno dei problemi estetici più comuni, che molte persone si trovano a dover affrontare. Possono apparire per una serie di motivi, come la stanchezza cronica, lo stress o addirittura la genetica. Indipendentemente dalla causa, le occhiaie possono essere davvero sgradevoli da vedere. Possono, infatti, influenzare negativamente la percezione di noi stessi, anche se il nostro viso è fresco e giovane. Ecco perché è bene conoscere i segreti del make-up per nascondere queste brutte zone scure e restituire al nostro sguardo la luce che si merita. Occorrono solo due passaggi, così facili che possono essere eseguiti facilmente anche dai meno esperti di trucco.

Le tue occhiaie fanno paura? Scopri questo segreto dei professionisti per eliminare il colore scuro intorno agli occhi

Per combattere le occhiaie in modo efficace, la prima cosa da fare è scegliere il correttore giusto. È importante sapere che non tutti i correttori sono uguali e che esistono diverse tonalità che si adattano alle diverse sfumature della pelle. Se le tue occhiaie tendono a essere scure o bluastre, la soluzione migliore è utilizzare un correttore di colore arancione. Questo potrebbe sembrare strano, ma il colore caldo del correttore ci aiuterà a neutralizzare il tono blu delle occhiaie.

Le tue occhiaie fanno paura? Sono così scure che tendono al nero? Sempre per lo stesso motivo, se le nostre occhiaie sono viola, o comunque molto scure, il correttore giallo è la scelta migliore. Il giallo compensa il viola, aiutando a coprire e uniformare il tono della pelle. Dovremo assicurarci di applicare il correttore con attenzione, sfumandolo delicatamente sulla zona interessata con un pennello o le dita, senza esagerare. Questo passaggio preparerà la base per il successivo perfezionamento del nostro make-up.

Equilibrare e fissare il trucco

Una volta applicato il correttore colorato in modo appropriato, il passo successivo consiste nell’equilibrare la zona e fissare il trucco. A questo punto, dovremo applicare sul contorno occhi il correttore del colore del nostro incarnato, per uniformare la pelle e coprire il correttore arancione o giallo. Sarà bene scegliere un prodotto di buona qualità che abbia una coprenza naturale, in modo che il risultato finale sembri il più possibile naturale. E, dopo aver applicato il correttore, utilizzeremo una leggera quantità di cipria trasparente per fissare il trucco. La cipria aiuta a evitare che il make-up si muova durante il giorno e mantiene la zona degli occhi fresca e priva di lucidità. Useremo un pennello da cipria o una spugna per applicare delicatamente la cipria sulla zona interessata, prestando attenzione a non esagerare per evitare un aspetto troppo opaco.