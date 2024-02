Anna Falchi ritira le critiche a Sinner: in cosa ha sbagliato e perché il tennis è oggi così popolare in Italia

Gestire il tempo e gli impegni nella maniera corretta è un aspetto fondamentale nella carriera di uno sportivo. Chi non conosce questi contesti potrebbe non capire le dinamiche e i fraintendimenti portano a dichiarazioni pubbliche sbagliate. È ciò che è successo alla show girl Anna Falchi.

Dopo la storica vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner è finito sulla bocca di tutti. È il mese di febbraio e Sanremo impazza già, quindi l’invito di Amadeus al giovane campione è arrivato puntuale. Sinner ha dovuto declinare perché dovrà trascorrere due settimane chiuso in palestra per migliorare la resistenza fisica. Questa decisione ha portato la show girl Anna Falchi a dichiarare durante la Vita in diretta che il giovane tennista italiano sarebbe freddo e poco empatico. Non si capisce perché rinunciare al Festival se i suoi impegni in campo hanno come scadenza il mese di maggio. La Falchi ha chiaramente sbagliato e per questo ha ricevuto tantissime critiche da parte di appassionati inferociti.

Anna Falchi ha ritirato con un video postato su Instagram le dichiarazioni fatte. Ha detto di non intendersi di tennis, di non sapere come si svolge il circuito e di aver azzardato dichiarazioni che non avrebbe dovuto rendere pubbliche. Sinner dovrà lavorare due settimane in palestra, quindi sarà impegnato a Rotterdam il 12 febbraio (non maggio). Avrà altre tre settimane di palestra quindi gli importanti tornei di Miami e della California in marzo.

Impegni pressanti e poco tempo

Anna Falchi ritira le critiche a Sinner e questo dimostra la delicatezza delle dinamiche mediatiche che coinvolgono le personalità pubbliche. È un terreno fertile per dibattiti e polemiche, ma è anche un argomento effimero. Nelle carriere degli sportivi che primeggiano, che stanno nelle posizioni alte delle graduatorie, ogni impegno ha una logica predeterminata. Ci sono sponsor e interessi economici da rispettare. Da fuori può sembrare semplice, ma gestire tutti questi elementi insieme non è assolutamente facile.

Il circuito Atp, cioè il tennis professionistico, si divide in tornei minori e tornei più prestigiosi. Essendo numero 4 del mondo e indicato come futuro numero 1, Sinner gioca solo le competizioni più importanti. Il resto è solo lavoro atletico, tecnico e tattico, in più ci sono gli impegni con gli sponsor. Inserire un ulteriore appuntamento fuori contesto è impossibile, crea numerose complicazioni. Ecco perché Sinner non andrà a Sanremo.

Anna Falchi ritira le critiche a Sinner, l’Italia delle polemiche e i problemi di geografia

Perché il tennis è diventato così popolare in Italia negli ultimi anni? L’ultimo successo importante risaliva al 1976 con la vittoria di Panatta al Roland Garros. Nel frattempo, l’Italia ha vinto due mondiali di calcio, ha avuto il piacere di ammirare Tomba, Pantani, Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Tutti gli sport aumentano il bacino d’utenza quando arriva un nuovo campionissimo. In questo caso, Sinner rappresenta l’eccellenza, non nel tennis, ma nello sport in generale. Pare infatti che sarà il prossimo portabandiera alle Olimpiadi estive che si disputeranno in Francia.

Dopo aver vissuto uno splendido ventennio con partite memorabili tra Federer, Nadal e Djokovic, ma l’Italia è stata a guardare, ora siamo anche noi protagonisti. Sinner, Alcaraz e Rune sono i nuovi big three e Sinner ha tutti i numeri per diventare il più forte e dominare questo sport per anni. Chi ha sempre seguito il tennis non crede a quanto sta succedendo. La finale di Wimbledon di Berrettini nel 2021 è stato un sogno per molti, ora la possibilità di avere il nuovo numero 1 in casa ripaga di tante amarezze sopportate negli ultimi 40 anni. Come successo alla Formula 1 con l’arrivo di Schumacher alla Ferrari, visto che le vittorie fanno aumentare la passione, il tennis ora con Sinner sta facendo record di ascolti in tv. Si tratta di un vero boom. L’Italia si appresta a vivere giorni di gloria, pazienza se qualche polemica sul fatto che Sinner sia altoatesino, quindi per alcuni non proprio italiano, rischia di rovinare l’atmosfera di festa. Chi ama il tennis conosce bene la geografia, visto che i tornei si giocano ogni settimana in diverse parti del mondo.