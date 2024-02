Eventi imperdibili a Venezia e a Roma a febbraio. Date e costo dei biglietti di alcuni spettacoli 

Mancano ancora molti giorni all’arrivo della primavera. Forse già pensiamo a pic nic e ai concerti all’aperto. In inverno oltre agli spettacoli nei palasport possiamo godere della musica in tanti eventi. Eccone alcuni in programma a Roma e a Venezia.

La musica si ascolta volentieri ovunque, alla radio o in tv, in automobile e come sottofondo in negozi e studi medici. Quando si ha la possibilità di partecipare ai concerti si può fruire la musica a un livello emozionale più intenso. In quelle occasioni inoltre possiamo vedere a pochi metri i nostri artisti preferiti.

Febbraio è un mese ricco di occasioni per gli amanti dell’opera e di altro.

Alcuni eventi imperdibili a Venezia e a Roma a febbraio

Cominciamo con ciò che offre la città di Venezia. Oltre a chiese, piazze, ponti e al suo magnifico Carnevale, nella Serenissima si trova il Teatro La Fenice. Nel mese di febbraio qui si potrebbe assistere a Il barbiere di Siviglia. Al momento sarebbero rimaste poche date disponibili per prenotare un posto, 7, 9 e 13 febbraio 2024. Il prezzo del biglietto partirebbe da 180 euro. In un altro teatro veneziano, il Malibran, andrà in scena in diverse date comprese tra l’8 e il 16 febbraio Maria Egiziaca. Per assistere a quest’opera il costo partirebbe da 45 euro in alcuni giorni.

Ogni sabato del mese, inoltre, si potrebbe assistere ad Avanspettacolo Venezia, cabaret in via della Fisica con cena inclusa. Il biglietto intero si pagherebbe 127 euro, il ridotto 55 euro.

Spettacoli nella Capitale

Roma offre un programma di eventi altrettanto interessante. Ad esempio, giorno 10 febbraio si terrà il Concerto di carnevale con balletto al Teatro Flaiano. I biglietti costano 42 euro per la galleria e 45 euro per la platea. Il 16 nello stesso luogo si potranno ascoltare le colonne sonore celebri grazie a musicisti e cantanti lirici. I prezzi vanno da 38 a 53 euro.

Piazza Navona è tra i luoghi simbolo di Roma. Qui si trova Palazzo Pamphilj con la Terrazza Borromini. Sono molti gli eventi in programma per ascoltare arie liriche, sorseggiare un aperitivo ammirando Roma dall’alto o cenare Il pasto viene servito nella Sala Innocenzo X e costerebbe 228 euro, spettacolo incluso. L’aperitivo in terrazza con intrattenimento musicale si paga 130 euro, con costo variabile in base al giorno.

Questi elencati sono solo alcuni degli eventi imperdibili a Venezia e a Roma a febbraio. Saranno l’occasione per rilassarsi in modo diverso dal solito.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Date e costo dei biglietti potrebbero subire variazioni)