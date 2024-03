Se molte famiglie si erano abituate a bollette della luce o del gas a zero o con importi di poche decine di euro grazie al Bonus Sociale, nel 2024 dovranno iniziare a ragionare diversamente. Oltre ad essere inferiore la soglia ISEE utilizzata in passato ma figlia della grave crisi energetica successiva all’avvio della Guerra in Ucraina, oggi c’è anche un taglio agli importi.

Oggi il Bonus Sociale vale pochi euro al mese di sconto. Difficile che si ripetano le esperienze dell’anno scorso, quando migliaia di famiglie erano riuscite ad ottenere addirittura un rimborso in contanti con questo Bonus Sociale. Conviene tornare a fare i parsimoniosi, anche se c’è da dire che per questioni ambientali chi approfittando del Bonus Sociale in passato ha sprecato energia, non ha fatto una cosa socialmente apprezzabile.

Bonus Sociale luce 2024, tanta fatica per un risparmio tra 11,70 e 16,50 euro al mese

Oggi è proprio il caso di dirlo, spegni la luce a casa, il Bonus Sociale sulle bollette è una inezia rispetto a prima. Come sempre il Bonus Sociale sull’energia elettrica è commisurato al numero dei componenti la famiglia residente in un determinato immobile di una altrettanto determinata utenza. Le fasce sono sempre 3 e si distinguono tra famiglie con massimo 2 componenti, famiglie con 3 o 4 componenti e famiglie più numerose.

Lo scorso anno, anche se prendevano un Bonus inferiore 80%, ndr), le famiglie dovevano fare riferimento al tetto ISEE che non doveva superare 15.000 euro. Nel 2024 invece nulla da fare, perché la soglia torna a quella precedente e pari a 9.530 euro. Nel 2024 potranno continuare a godere del Bonus solo le famiglie con un ISEE sopra 9.530 e fino a 15.000 euro, a cui sono rimasti ancora mesi di fruizione in base alle vecchie regole. Ma come entreranno nel nuovo anno di agevolazione, la perderanno.

Spegni la luce a casa, il Bonus Sociale sulle bollette nel 2024 sarà tra 11 e 16 euro al mese

Nel 2024 le famiglie composte da uno o due componenti hanno preso 182,70 euro per il primo trimestre, 49,14 euro per il secondo trimestre, 50,60 per il terzo e 98,44 per il quarto. Le famiglie con 3 o massimo 4 componenti invece, hanno preso trimestre dopo trimestre, 236,70 euro, 59,15 euro, 61,64 euro e 127,88 euro. Infine, le famiglie più numerose hanno goduto di una riduzione pari a 265,50 euro, 64,61 euro, 67,16 euro e 143,52 euro.

Nel 2024 cambia tutto e il Bonus Sociale diventa ad importo annuale che è pari a 142,74 euro (11,70 euro al mese) per le famiglie fino a 2 componenti. 183,00 (15 euro al mese di sconto) per le famiglie fino a 4 componenti e 201,30 euro (16,50 euro al mese) per quelle sopra 4 componenti. Il Governo solo per il primo trimestre ha deciso di dare un contributo aggiuntivo straordinario sempre per fascia pari a 77,44 euro, 102,83 euro e 113,75 euro.