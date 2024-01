Pensionati: tanti bonus se l’ISEE è in queste fasce nel 2024

Ottime notizie per i pensionati: se l’ISEE si trova in determinate fasce quest’anno, c’è la possibilità di avere a disposizione diversi bonus.

Un nuovo anno è iniziato e, come sempre, le aspettative e buoni propositi sono davvero tantissimi. Uno dei desideri che ha accomunato la gran parte delle persone, allo scoccare della mezzanotte, è stato quello inerente la situazione economica.

Sono davvero in tantissimi coloro che vorrebbero migliorare la loro condizione finanziaria, nel corso dell’anno a venire, sia per poter affrontare meglio le diverse spese, che per potersi togliere degli sfizi. C’è da dire, infatti, che l’anno 2023 ha messo a dura prova gran parte delle persone, a causa di una serie di rincari, che hanno reso difficile il vivere quotidiano.

In particolar modo, per tutti i lavoratori dipendenti che percepiscono uno stipendio medio, e per tutti i pensionati che allo stesso modo percepiscono una prestazione minima, la situazione si è fatta davvero difficile. Motivo per cui, avere la possibilità di accedere a una serie di bonus e benefici, potrebbe essere davvero comodo, soprattutto per quest’anno appena iniziato. Ve ne sarebbero a disposizione molti per i pensionati, ma si deve controllare la propria fascia Isee, per capire se si possa essere tra i beneficiari.

Bonus pensioni: ecco quali fasce ISEE ne beneficeranno

Per poter accedere ai bonus e aiuti fiscali predisposti dal governo, è necessario essere informati su quali siano i requisiti. Per quanto riguarda i pensionati, ci sarebbero tanti bonus per il 2024, che è possibile richiedere, ma si potrà beneficiare di questi solo se si è nelle seguenti fasce ISEE.

I pensionati dovranno fare l’ISEE 2024, se vogliono accedere a una serie di bonus e servizi agevolati. Tra di essi vi è la possibilità di integrare la pensione con il nuovo assegno di inclusione o di percepire, oppure continuare a percepire, l’assegno unico per eventuali figli a carico. È necessario presentare l’indicatore, per godere di prestazioni socio sanitarie specifiche, per il sostegno al reddito delle famiglie e per poter usufruire di servizi a un costo agevolato.

Ed è proprio in base a quest’ultimo che si deciderà quale sarà il bonus o la prestazione a cui si avrà diritto. Non è necessario, invece, fare l’Isee per poter usufruire di maggiorazioni sulla pensione, della quattordicesima, dell’assegno sociale e dell’esenzione del ticket sanitario. Si tratta di tutte casistiche, infatti, in cui il fattore determinante per l’accesso alle prestazioni è il reddito e non la situazione economica equivalente, certificata attraverso l’Isee.