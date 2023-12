Risolvere questo complicato rebus matematico non è affatto da tutti: solo il 10% ci riesce, sei tra questi?

Sono poche le persone che riescono a risolvere questo rebus matematico. Sarai in grado di portare a termine l’impresa in poco tempo?

I rebus matematici non vengono completati subito. Alcuni sono molto semplici da capire, mentre altri richiedono più tempo. Tutto dipende da quello che viene proposto in poche parole. In genere sono messi a disposizione diversi numeri specifici. Altri ancora, però, devono essere trovati. Ed è in quel momento che il rompicapo diventa veramente difficile da risolvere. Questo vale anche per il test che abbiamo intenzione di proporvi.

Nell’immagine che vedete sono presenti alcuni numeri specifici. Si tratta di cifre che sono state già inserite all’interno del test. Tuttavia manca un numero all’appello, ed è quello che dovrete trovare. Inoltre avrete 30 secondi di tempo prima di poterci riuscire. Dopodiché il rebus sarà fallito e non potrete ripeterlo. Ma come possiamo trovare il numero mancante in questo rompicapo matematico, che all’apparenza sembra davvero difficile?

Rebus di matematica, devi trovare il numero che manca: molte persone sbagliano

Tanto per cominciare non è un test impossibile. Nonostante non sia una prova che vada sottovalutata, bisogna fare attenzione ai dettagli. Soltanto in questo modo si può sperare di trovare la soluzione. Infatti tutti i numeri inseriti nel rebus matematico non sono per niente casuali. Possono essere collegati fra loro con una semplice procedura. Se avete già capito di quale stiamo parlando, allora potete continuare a leggere senza problemi.

Il calcolo che andava fatto era il seguente. Dovete sapere che i numeri “15” erano dei blocchi, quindi la procedura andava svolta in senso orario. Partendo dalla base di “15” si doveva aggiungere un “+4”. In questo modo si otteneva il numero “19”, seguito dal “23”, poi dal “27” ed infine da ciò che mancava: il numero “31”. Con questo semplice calcolo era possibile arrivare alla conclusione. Ma non dovete preoccuparvi se non siete riusciti a completare il test.

Questa prova non ha alcuna validità scientifica. Significa che è stata pensata soltanto per tenervi in allenamento. Alcuni potrebbero essersi divertiti con il test dopotutto. Quindi non c’è niente di male nell’averlo fallito. Sarete più fortunati con i prossimi, sicuramente. L’importante è aver capito che nessun rebus deve essere sottovalutato. Sono molto difficili da risolvere anche se non sembra. Avevate mai provato a completare un rompicapo di questo tipo? Non capita tutte le volte che si visita il web: fatene più spesso!