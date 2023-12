Come mantenere un’amicizia solida nel tempo anche se non ci si vede spesso: 6 consigli essenziali

Gli amici sono una parte importante della vita di ogni persona. Tuttavia, il rapporto deve essere coltivato. Come mantenerlo saldo con il passare del tempo?

L’amicizia è uno dei valori più importanti nella vita di un essere umano. Siamo tutti “animali sociali”, dipendiamo dai rapporti che costruiamo giorno per giorno, e avere persone affini, sulle quali contare, è senza dubbio uno dei privilegi più edificanti della propria esistenza.

A volte si instaurano legami più forti e stabili rispetto a quelli che si hanno con i consanguinei. Del resto, gli amici sono “i parenti che ti scegli” e non quelli che ti sono capitati casualmente per sorte. Detto questo, così come tutte le altre relazioni, l’amicizia è come un fiore che dev’essere coltivato e mantenuto affinché non svanisca.

Ha bisogno di cura e dedizione. Il tran tran quotidiano (specialmente se si è adulti con responsabilità di famiglia o lavorative sempre più pressanti) rende difficile, però, portare avanti questo proposito. Come fare, dunque, a mantenere forte il legame di amicizia con le persone a cui teniamo?

Amicizia: i suggerimenti efficaci su come mantenere stabile il rapporto con il passare del tempo

Le amicizie possono finire; fa male ma è parte dell’esperienza umana. A volte ci sono motivi di lite ben precisi, altre è questione di scarsità d’interesse o impegno, altre ancora, invece, non esiste una ragione ben precisa, succede e basta. Qualcosa si spezza all’interno della relazione e non è più possibile recuperarla.

Non esiste una ricetta per mantenere un’amicizia per sempre. Bisogna accettare che non tutti i rapporti sono destinati a durare. Tuttavia, ci sono dei consigli che possiamo seguire affinché il legame sia duraturo nel corso degli anni.