Rebus per veri geni: trova la soluzione in soli 30 secondi

Se credi di essere davvero bravo con i rebus, allora prova a risolvere questo: è molto più difficile di quello che sembra.

Chi vuole mettersi alla prova cerca degli indovinelli difficili da risolvere. Parliamo di test davvero complicati e che portano via un sacco di tempo. Difatti è richiesta una certa pazienza prima di poterli terminare. E fra le sfide più ardue non si possono dimenticare i rebus di certo. Si rivelano essere ostici in modi differenti, per cui è impossibile che siano uguali. E quello che stiamo per proporvi non è da sottovalutare.

Nella prima immagine potete vedere alcune informazioni interessanti. Si notano lettere sparse casualmente e simboli specifici. All’apparenza sembra che i dati riportate siano sconnessi tra loro. In realtà non è così: bisogna stare attenti. Tutti i dettagli che possono essere visti nella foto non devono essere trascurati. Ma in che modo possiamo sperare di trovare la soluzione?

Prova a risolvere il rebus, tante persone non ci riescono: sarai il più bravo?

Tanto per cominciare, non è necessario pensare che sia un rebus impossibile da risolvere. Tutte le sfide possono essere portate a termine in qualche modo. Ciò che conta è riuscire a capire come farlo. Per questo motivo non bisogna lasciare nulla al caso. Se ci vengono presentati degli elementi specifici, allora è importante analizzarli con cura. Avete 30 secondi per riuscire a trovare la soluzione al rompicapo. Andate avanti non appena il tempo scadrà.

La risposta giusta era la seguente: Amicizia e Affetto. Nella prima parte la “a” andava accostata a “mici” e poi a “zia”, così da ottenere la parola “Amicizia”. In seguito bisognava aggiungere “fetto” dopo “af”, sostituendo la lettera “a” con la “o” – dall’immagine della “fetta” di torta – per ottenere la parola “Affetto”, cioè l’ultima mancante. Questo era il solo ed unico modo per risolvere il rebus. Poteva essere completato con un po’ di pazienza.

Ma non preoccupatevi se non avete avuto successo. Difatti è un test senza alcuna validità scientifica. Può mettervi duramente alla prova, tuttavia non per questo è importante. Ne troverete altri in giro per il web. Ciò significa che è stata una occasione per allenarvi. Se fino a questo momento non avevate modo di farli, adesso ne avrete terminato almeno uno. La prossima volta sarete più fortunati dato che la sfida sarà diversa.