Riesci a indovinare questo rebus? Se dai la risposta esatta sei un vero genio

Pensi di essere davvero bravo con i rebus? Allora tenta di risolvere questo: molte persone sbagliano senza capire il perché.

Svolgere dei rebus può essere molto più difficile di quello che si pensa. Questo perché sono delle sfide avvincenti che ci tengono occupati per diverso tempo. E dato che non propongono la soluzione fin da subito, è chiaro che siano complicati da risolvere. Ciò significa che è richiesto un grande impegno e tanta concentrazione. Ma se fino ad oggi nessun rompicapo è stato in grado di darti filo da torcere, adesso ricrederai di sicuro.

Nella prima foto puoi vedere piccole parti di parola e immagini specifiche. Sembra che non abbiano alcuna connessione fra loro. Eppure non è affatto così, perché basta riflettere a lungo per scoprirlo. L’obiettivo di questo test è riuscire a trovare le parole nascoste. In questo modo completerai il rebus senza problemi. Ma in che modo è possibile scovare i termini in questione, senza sapere quasi nulla al riguardo?

Rebus, riesci a indovinare le parole misteriose? Prova a risolverlo in tempo: tutti sbagliano ogni volta

Innanzitutto bisogna fare attenzione alle parti di parola proposte e alle immagini. Non sono state inserite casualmente e possono indicarci qualcosa di importante. Per questa ragione è consigliato fare alcune “prove” prima di giungere a conclusioni. Altrimenti rischierai di fallire il test e di non superarlo. Se pensi di aver trovato la risposta giusta, allora puoi continuare a leggere. Capirai subito se sei riuscito a completare il rebus.

La soluzione al rompicapo è la seguente: Vacanze in Albergo. Per arrivare ad un esito del genere bastava unire le parole. Nella prima parte “Va” andava accostato a “Canze”, con la N che sostituiva la L. Poi la parola “In” rimaneva così com’è, utile per trovare la parola successiva. Stiamo parlando di “Albergo” (a cui andava aggiunta la lettera “g”). In questo modo era possibile trovare i termini che vi abbiamo appena svelato. Nulla di troppo difficile da risolvere.

Ma se non ci sei riuscito, non ti preoccupare. Sarai sicuramente più fortunato la prossima volta. Ciò significa che con un po’ di allenamento riuscirai a superare i rebus futuri. Se invece ce l’hai fatta, sei già arrivati ad un buon punto. L’importante è mettersi alla prova con una certa frequenza con queste prove. Cambiano di volta in volta e diventano sempre più difficili.