4 segni di gelosia tossica in una relazione che spesso passano inosservati

È importante prestare attenzione a questi segnali: in amore possono indicare una relazione tossica che sarebbe meglio troncare. Ecco quali sono.

L’amore, lo sappiamo tutti, è il sentimento che muove il mondo. Ci fa stare bene e ci permette di vivere nel migliore dei modi. Capita però che in alcune relazioni non tutto vada nel verso giusto. Noi oggi vi vogliamo parlare proprio di questo.

Sì, perché ci sono dei segnali che possiamo riconoscere per capire quando una relazione è tossica. Vuoi sapere quali sono? Continua a leggere il nostro articolo con attenzione e lo scoprirai.

Relazione tossica? I segnali sono questi

Può capitare di vivere una relazione con qualche momento di gelosia, ma non deve essere qualcosa di esageratamente presente. Questo sentimento, molto spesso, arriva dall’ansia e dal sospetto perché si ha paura di perdere una persona importante. Come indica la dottoressa Vernessa Roberts, una terapista che lavora in California. Se è ciò che proviamo, è bene parlare con il nostro partner per cercare di capire come mai ci sentiamo insicuri.

Ovviamente c’è una grande differenza tra una sana gelosia ed una malsana. Nel secondo caso si cerca di controllare in modo eccessivo l’altra persona. Ma quali sono i segnali da non sottovalutare nella coppia? Innanzitutto, un campanello d’allarme si ha quando il partner ti chiede sempre dove sei o vuole vedere il tuo cellulare dicendo che non ci dovrebbe essere nulla di male che non gli dovresti mostrare. Di questo ha parlato AImee Hartstein, terapista specializzato in consulenza di coppia.

Non va assolutamente bene controllare ogni piccolo spostamento: è una vera e propria violazione della privacy. Ti capita di mentire o di parlare in modo particolare per paura di un suo sfogo di rabbia eccessivo? È un altro motivo per il quale sarebbe meglio lasciare la relazione. Devi avere sempre il diritto di uscire come meglio credi, in fatto di abbigliamento, o con le tue amiche. Il tuo compagno non può e non deve decidere per te mai.

E se umilia o cerca di sminuire le persone a te care non è senso di protezione, ma più un modo per tagliarti fuori dal mondo. Questo potrebbe portare ad una relazione che non vuoi vivere, dove il tuo compagno ti può manipolare. Nella vita dobbiamo essere indipendenti e scegliere da noi cosa fare e con chi. Se una persona ti ama ti da coraggio e crede in te, non dovrebbe essere tutto il contrario. E se pensi di trovarti in una relazione tossica, chiedi aiuto a chi hai accanto a te come amici e parenti, oppure parlane con un esperto.