Paura di parlare in pubblico: superala così e dimostra agli altri di che pasta sei fatto

Avete paura di parlare in pubblico? Ecco come superarla per dimostrare a tutti chi siete realmente. Si può sempre cercare di migliorare nella vita per affrontare le proprie fobie!

Esistono tantissime persone che fanno difficoltà a parlare in pubblico. Sapete come si chiama la fobia di fare un discorso davanti a molte persone? Prende il nome di glossofobia e si colloca all’interno dei disturbi d’ansia sociale. Nella maggior parte dei casi, essa è legata ad altre criticità che riguardano ansia e depressione. Coloro che ne soffrono cercano in tutti i modi di evitare determinate situazioni che potrebbero provocarla.

Ma quali sono i sintomi più comuni della glossofobia? Tra questi spiccano: nausea, panico, tachicardia, pupille dilatate, sudorazione eccessiva, bocca secca, voce tremante e irrigidimento dei muscoli. Tante persone ne soffrono e a quanto pare anche Cicerone, ovvero uno dei più importanti oratori della storia, ne fu affetto. Lo sapevate?

Per quale motivo si ha paura di parlare in pubblico

Principalmente, la fobia di parlare in pubblico si scatena per due motivi: perché tutto è nuovo e per via del fatto che, di conseguenza, ci si sente caricati emotivamente.

In precedenza abbiamo visto i sintomi più comuni della glossofobia, non si tratta d’altro che di reazioni che il nostro corpo ci invia e che possono sfociare in un vero e proprio attacco di panico. Nelle prossime righe vedremo come provare a superare la paura di parlare in pubblico.