Ci sai fare con le parole? Allora non perderti questo rebus: è semplicissimo

Perché il rebus si chiama così? È una domanda molto interessante: la parola deriva da “res” che significava in latino “cosa” e sembra che sia nata da una frase, “ de rebus quae geruntur” che significa “delle cose che accadono“, usata come titolo di determinate composizioni di scrittori, contraddistinte dalla brevità e dall’argomento che trattavano, ovvero attualità.

Si pensa che i rebus per come li conosciamo siano stati inventati in Francia attorno al 17esimo secolo, mentre in Italia ancora prima, e più precisamente già nel 1548, per merito di Papa Paolo III che decise addirittura di redigere un libro per far conoscere questo “gioco” particolare. Nell’opera si insegnava non solo a sfruttare i rompicapo come attività ludica ma proprio a scrivere, utilizzando parole e immagini. All’epoca questi passatempo erano chiamati “cifre figurate”.

I rebus ti appassionano? Prova a risolvere questo, non è così facile come si possa pensare

Riuscire a risolvere un rebus è molto divertente perché dà una soddisfazione immediata, e permette di coinvolgere diversi tipi di ragionamento: logico e mnemonico, ma anche culturale, dato che se non si conoscono determinati fatti o personaggi è impossibile arrivare alla soluzione. In questo rompicapo ci sono alcune figure e le indicazioni sui particolari da considerare per formare la parola finale, che è poi la soluzione al quiz.

Cominciando a esplorarle, partiamo da sinistra verso destra, che è uno dei metodi utilizzati per scoprire cosa vuole indicarci il rebus. Abbiamo allora la prima parte della parola, che è “arti”, seguita dall’immagine di una divinità. Chi è? Si tratta di Giano, una delle più importanti figure divine della religione romana, latina e italica.

Proseguendo, troviamo la parola “cera”, raffigurata dall’immagine del pastello colorato. Infine, dobbiamo riconoscere la nota indicata, che in questo caso è “mi”, e poi unire l’ultima parola, “sta”. Ecco allora la soluzione: arti – giano (divinità) – cera – mi – sta, ossia “artigiano ceramista”.