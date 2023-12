Oroscopo 2024, gli astrologi non hanno dubbi: sarà questo il giorno sfortunato per ogni segno zodiacale

L’Oroscopo del 2024 elegge il segno zodiacale più fortunato, ma gli astrologi non hanno dubbi: un giorno sventurato c’è per chiunque.

È il classico periodo dell’anno dove l’oroscopo è in hype. Con l’arrivo del 2024 non si contano questo o quell’astrologo che preannunciano benedizioni o sfortune per i segni zodiacale, anche se stavolta ci sarebbe dell’altro.

Per il noto Oroscopo di Branko, il 2024 sarà un anno nel segno di Plutone, considerato il grande giudice trasformatore dello Zodiaco. Per il Toro sarà l’anno della fortuna, per i Gemelli della spiritualità, per il Leone della fiducia e per la Bilancia della realizzazione. Attenzione ai nati sotto il segno del Cancro, sarà un anno sibillino, quello del silenzio.

Secondo Grazia, l’Oroscopo 2024 sorride a sei segni: Ariete (conquiste professionali e successi finanziari), Leone (lavoro e finanze a gonfie vele), Sagittario (stelle favorevoli a guadagni), Vergine (tante soddisfazioni in ambito professionale), Acquario (un anno di successi lavorativi), Capricorno (una crescita graduale ma sostenuta nel patrimonio).

Oroscopo 2024: Toro, l’1 maggio non sarà un giorno di festa. I Pesci partono malissimo

Secondo l’Oroscopo del 2024 il cielo sarà dominato da Urano e Giove in Toro, che faranno sentire i segni come se avessero vinto alla lotteria, e da Plutone in Acquario, che li porterà a cambiare quello che non gradiscono della loro vita. Anche Paolo Fox ha dato le sue anticipazioni. Il noto e seguitissimo astrologo, nonché personaggio televisivo e pubblicista, afferma che l’anno che verrà vedrà il Toro come segno più fortunato, anche se ci sono novità un po’ per tutti, a partire dallo Scorpione per cui il 2024 sarà un anno bollente sotto le lenzuola.

Ma non è tutto rosa e fiori, a quanto pare. Per quanto sostanzialmente ogni segno zodiacale avrà un punto di forza per l’imminente 2024, dovranno anche sottostare a un giorno nefasto. Su questo non si scappa, come ha anticipato Brandyn Lee, astrologo citato in Bustle.

L’Ariete (dal 21 marzo al 20 aprile) avrà il suo giorno orribile nel 19 aprile, che per il Toro (dal 21 aprile al 20 maggio) sarà proprio l’1 maggio. Questo diventa 17 maggio per Gemelli (dal 21 maggio al 21 giugno). E ancora, il cancro (dal 21 giugno al 21 luglio) vedrà nel 20 gennaio un giorno nefasto. Per il Leone (dal 22 luglio al 22 agosto) sarà il 19 agosto, per la Vergine (dal 23 agosto al 22 settembre) il 18 settembre, mentre per la Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre) il 9 novembre.

Per lo Scorpione (dal 23 ottobre al 21 novembre) sarà l’11 giugno, per il Sagittario (dal 22 novembre al 21 dicembre) il 7 dicembre, per il Capricorno (dal 22 dicembre al 20 gennaio) il 28 febbraio e per l’Acquario (dal 21 gennaio al 19 febbraio) il 16 febbraio. I Pesci (dal 20 febbraio al 20 marzo) se lo giocheranno subito, il 2 gennaio. Sarà così? Lo scopriremo solo vivendo.