Quali alberi piantare in giardino o tenere dentro gli appartamenti nel 2024 per avere più ombra o sostenere la biodiversità

Promuovere il benessere generale degli spazi verdi della casa è un impegno che dobbiamo rinnovare ogni anno. Vediamo quali sono le piante indicate per il 2024, con cui rendere speciali il giardino e gli angoli della casa a cui teniamo particolarmente.

Creare un impatto nel nostro giardino con un nuovo albero o arbusto colorato permette di salutare il nuovo anno in modo costruttivo e fantasioso. Regalarci nuove piante ci permette di arricchire lo spazio verde migliorando la biodiversità del giardino. Per esempio, le ortensie con le foglie larghe hanno un colore viola intenso e sono in grado di mantenere l’intensità fino all’estate e all’autunno successivo. In estate, le ortensie viola potrebbero diventare rosa lampone, per questo sono considerate un punto di riferimento a livello cromatico tra siepi e prati casalinghi.

Nel 2024 le piante d’appartamento sono in continua evoluzione e gli esperti hanno idee chiare sulle tendenze che dovremmo seguire fuori e dentro le nostre case. Una delle prime piante che rientrano tra queste tendenze è la Dracaena Janet Craig. È una pianta che ha foglie verdi scure ed è in grado di purificare l’aria dentro gli appartamenti. Queste piante richiedono poca manutenzione e danno raffinatezza agli ambienti.

Le piante preferite dagli interior design

Chi si occupa di arredamento ha di sorprendere in questo 2024. Soprattutto nella scelta delle piante da arredo. La pianta denominata Fiddle Leaf Fig, che gli esperti chiamano Bambino, è una delle scelte principali per rendere più verdi gli appartamenti. Le foglie sono belle come delle sculture e si sposano benissimo con gli arredi ultra moderni. Stesso discorso vale per l’uccello bianco del paradiso che è in grado di dare sia al giardino che agli spazi interni un aspetto tropicale. Le foglie sono grandi ed esteticamente le piante sono gradevoli ed eleganti.

Il 2024 sarà l’anno degli arredi minimalisti, soprattutto in giardino. Pochi oggetti mirati e di valore, il Ficus Audrey potrebbe essere la pianta giusta per questo tipo di arredi esterni. Il fogliame è chiaro e contrasta con i colori scuri che solitamente caratterizza la famiglia dei Ficus. Le piante tropicali sono indicate come ideali quest’anno se vogliamo inserire delle novità che siano interessanti e visivamente d’impatto nel nostro giardino. Ci sono diverse categorie di prezzo e grande varietà in vendita nei vivai. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Quelle portafortuna

Gli esperti di arredamento e design non disdegnano le piante portafortuna. La Jade Tree è una di queste piante, è simbolo di fortuna e buona sorte ed è molto elegante. Potrebbe sposarsi benissimo con le modifiche che vogliamo apportare quest’anno ai nostri interni. Soprattutto se scegliamo mobili costosi e di pregio. La ZZ plant è la scelta che faranno nel 2024 le persone che possiedono appartamenti di lusso. Sono facili da curare, conferiscono eleganza e semplicità agli interni, freschezza e ombra negli spazi verdi.

Gli interior design cercano di aggiungere colore e freschezza agli spazi aperti e chiusi, purificando l’aria e scegliendo piante pregiate che richiedono poca manutenzione. Le piante diventeranno un vero e proprio stile di vita nel 2024, questi suggerimenti potrebbero rendere i nostri appartamenti unici e inimitabili.

Lettura consigliata

COME UTILIZZARE L’OLIO DI COCCO E SFRUTTARE TUTTE LE SUE PROPRIETÀ COSMETICHE