Il segreto per scrivere un libro che diventi un bestseller: i consigli degli esperti e gli esempi di chi ce l’ha fatta

Vuoi scrivere un libro che diventi un bestseller? Ecco alcuni consigli utili e alcuni esempi di scrittori che hanno raggiunto il successo in età avanzata.

Scrivere un libro che diventi un bestseller è il sogno di molti aspiranti autori, ma non è una cosa facile da realizzare. Ci vuole talento, impegno, passione e una buona dose di fortuna. Tuttavia, non bisogna scoraggiarsi se si pensa di aver iniziato troppo tardi o di non avere abbastanza esperienza. Ci sono infatti molti esempi di scrittori che hanno iniziato a scrivere in età avanzata o addirittura in tarda età e che hanno ottenuto un grande successo.

Gli esempi di chi ce l’ha fatta

Uno di questi è Raymond Chandler, considerato uno dei padri del romanzo noir. Chandler ha iniziato a scrivere racconti polizieschi a 44 anni, dopo aver perso il suo lavoro di dirigente petrolifero a causa della crisi del 1929. A 51 anni ha pubblicato il suo primo romanzo, Il grande sonno, che ha dato vita al famoso detective Philip Marlowe.

Frank McCourt, autore del celebre libro Le ceneri di Angela, ha iniziato a scrivere la sua autobiografia a 65 anni, dopo aver lavorato per trent’anni come insegnante di inglese a New York. Le ceneri di Angela è diventato un bestseller mondiale, tradotto in 30 lingue e adattato in un film.

Altri esempi di scrittori famosi che hanno iniziato a scrivere in tarda età

José Saramago, il premio Nobel portoghese, ha iniziato a scrivere romanzi a 60 anni, dopo aver lavorato come meccanico, traduttore e giornalista. La scrittrice italiana Margherita Oggero, famosa per i suoi gialli ambientati a Torino, ha esordito a 62 anni, dopo aver fatto la professoressa di matematica.

La scrittrice siciliana Simonetta Agnello Hornby, ha pubblicato il suo primo romanzo, La mennulara, a 55 anni, dopo aver fatto l’avvocato di famiglia.

Il segreto per scrivere un best seller

Questi sono alcuni dei tanti casi di scrittori che hanno dimostrato che non c’è un’età giusta per scrivere un libro che diventi un best seller. Ma quali sono i consigli degli esperti per riuscirci? Prima di tutto scegli un genere e un pubblico di riferimento. Prima di iniziare a scrivere, devi avere chiaro a chi ti vuoi rivolgere e quale tipo di storia vuoi raccontare. Questo ti aiuterà a definire lo stile, il tono, la struttura e il linguaggio del tuo libro.

Crea dei personaggi interessanti e credibili. I personaggi sono il cuore di ogni storia e devono essere in grado di coinvolgere e appassionare i lettori. Per farlo, devi dare loro una personalità, una storia, dei conflitti, dei desideri, delle debolezze e delle forze. Devi anche farli evolvere nel corso della trama, mostrando il loro cambiamento e la loro crescita.

Prendere spunti da libri che hanno avuto successo di pubblico

Inoltre devi costruire una trama avvincente e originale. La trama è lo scheletro della tua storia e deve essere ben articolata e coerente. Devi creare un inizio che catturi l’attenzione, uno sviluppo che mantenga il ritmo e la tensione, e una fine che risolva i nodi e soddisfi la curiosità del lettore.

Inoltre, il segreto per scrivere un best seller è anche quello di prendere spunto dai libri che hanno avuto un buon successo di pubblico, nel genere da te preferito.

