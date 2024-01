Le cose da fare ogni giorno per sconfiggere una volta per tutte l’ansia che ti attanaglia: inizia da domani

Scopri come sconfiggere l’ansia grazie a poche e semplici mosse che potrai mettere in atto praticamente da subito.

L’ansia è uno dei nemici più grandi di questi tempi. Sempre più persone, infatti, ne soffrono sperimentando ogni giorno i limiti imposti dalla sua presenza.

Sebbene possa presentarsi sotto forme diverse e con entità che vanno da leggera a molto pesante, l’ansia non è mai piacevole e per questo è sempre bene fare quanto possibile per sconfiggerla. A tal proposito, ci sono alcune tecniche suggerite dagli esperti e che se applicate tutti i giorni possono fare la differenza.

Come sconfiggere l’ansia con piccole mosse

La prima cosa da fare quando si soffre di ansia è fermarsi un attimo per interrogarsi sulla gravità del problema. Se questa è infatti alta, o se si desidera un approccio risolutivo al 100%, ci si può rivolgere ad un esperto in modo da indagare a fondo sulle sue origini, trovando al contempo le chiavi risolutrici. Detto ciò, ci sono anche dei piccoli aiuti che ci si può dare da soli o durante la terapia e che con il tempo possono contribuire a ridurre o eliminare del tutto il disagio.

Capire da dove arriva

Non farsi assalire ogni volta ma fermarsi a capire da dove arriva l’ansia è sicuramente un buon modo per darle un volto e sconfiggerla più facilmente. Ad esempio, si potrebbe manifestare quando ci si sente messi alla prova e si ha paura di fallire o quando ci si trova a rivivere una situazione nella quale si hanno avuto brutte esperienze. In ogni caso, conoscere le cause aiuta a rimpicciolire l’entità di ciò che si prova.

Concentrarsi sul qui e ora

Spesso l’ansia nasce dal tentativo della mente di proiettarsi in avanti e di fare pronostici, che per le persone ansiose sono quasi sempre in negativo. Meglio pensare al presente, cogliere ciò che offre e sforzarsi di non fare pensieri rivolti troppo al futuro. In questo modo si elimineranno molte cause d’ansia.

Sdrammatizzare

Anche prendersi meno sul serio è un buon modo per sconfiggere l’ansia perché consente di abbassare le aspettative che spesso sono proprio la causa principale del problema.

Rivivere ciò che si fa in chiave positiva

Spesso l’ansia si accompagna a pensieri svalutativi e negativi. Provare a riscrivere ciò che è avvenuto durante il giorno da una prospettiva diversa e più positiva contribuirà a cambiare pian piano modo di pensare e ad aspettarsi il meglio invece che il peggio.

Non negarla

Anche accettare la propria condizione di persona ansiosa è un buon modo per sconfiggerla perché conoscendo i propri limiti ci si può gestire meglio, facendo sport, mangiando in modo più sano e praticando tecniche di rilassamento. Inoltre chiedere aiuto può davvero essere la forma di guarigione più rapida ed in grado di donare alla vita tutto un altro aspetto.