Stato di famiglia separato nella stessa casa: i vantaggi sono più di quelli che credi

Convivere sotto lo stesso tetto con stati di famiglia separati? Scopri i vantaggi nascosti che superano ogni aspettativa.

Convivere sotto lo stesso tetto con i propri genitori è una realtà per molti, ma sorge una domanda: è possibile avere due stati di famiglia indipendenti? Per esplorare l’intricata questione, esaminiamo alcune definizioni chiave.

Iniziamo con la famiglia anagrafica, un concetto che fiorisce quando due elementi si intrecciano: la coabitazione e un vincolo specifico tra i membri, che può essere di vario tipo, dal matrimonio all’affetto puro. Senza uno di questi fattori, il termine si dissolve.

Ora, dirigiamoci verso lo stato di famiglia, dove tutte le anime del nucleo anagrafico si riuniscono. L’arrivo di un nuovo coinquilino aggiunge una nuova sfumatura, mentre chi si trasferisce stabilmente crea il proprio stato di famiglia, separato ma non isolato.

L’enigma della convivenza sotto lo stesso tetto

Ma veniamo alla domanda centrale: è possibile avere due stati di famiglia nella stessa dimora? La risposta è un intricato mosaico di casi, alcuni possibili e altri legalmente irrealizzabili. Nel caso in cui sia anagrafica, dove le persone vivono insieme sotto lo stesso tetto e sono unite da un vincolo, non è consentito avere due stati di famiglia. Tuttavia, se si considerano individui senza legami di matrimonio, parentela o affetto, come due estranei che diventano coinquilini, la situazione cambia.

Esiste un trucco per avere due stati di famiglia nella stessa casa? Frazionare l’abitazione in due parti distinte al catasto. Questo apre la strada a residenze anagrafiche separate e a vantaggi fiscali, specialmente per riduzioni di IMU e TASI. Immaginiamo i genitori che dividono la casa per consentire al figlio di avere il suo stato di famiglia indipendente.

Ciò richiede, però, un cambio di proprietà. Magari attraverso un contratto di comodato o una donazione dell’immobile alla prole. Questo stratagemma consente ad entrambi i nuclei familiari di godere degli sgravi fiscali, un po’ come un’abile mossa agli scacchi. Ma c’è anche un altro enigma: un figlio che torna a vivere coi genitori.

Il suo ISEE è basso, promettendo agevolazioni fiscali. Eppure, a meno che non si proceda con il frazionamento dell’immobile, il figlio rimarrà legato al nucleo familiare dei genitori. Quindi, ottenere un certificato ISEE indipendente è un’impresa ardua. In ogni caso, il figlio può essere fiscalmente a carico dei genitori, anche se vive altrove. Un legame fiscale che sfida la distanza, mantenendo un’unione nel nucleo familiare, anche se le strade abitative divergono.