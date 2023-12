Ansia e stress? Non sottovalutare la dieta: cosa mangiare per sentirti meglio

Secondo recenti studi esiste una correlazione tra cibo e ansia o stress. Scopri cosa dovresti mangiare per stare meglio.

La salute mentale, così come quella fisica, è strettamente legata a ciò che decidiamo di mangiare ogni giorno. A stabilirlo è proprio la scienza che, attraverso diversi studi mirati, cerca di esplorare tutti i possibili benefici che si possono avere da ciò che si consuma.

A tal proposito, proprio di recente, è emerso che mangiare determinati alimenti può aiutare a contrastare l’ansia e persino lo stress. Tutto sta nel fare le scelte giuste quando si è a tavola.

Cosa mangiare per evitare ansia e stress

Che mangiare in modo sano sia indispensabile per vivere bene e a lungo è ormai risaputo. Ciò che non tutti sanno è che esiste una correlazione tra quello che consumiamo e gli attacchi d’ansia o lo stress che si accumula durante il giorno. Diversi studi hanno dimostrato proprio di recente che chi mangia più frutta e verdura è, ad esempio, meno soggetto all’ansia e riesce a vivere determinate sensazioni con meno stress.

Un risultato davvero prezioso che a quanto pare è possibile ottenere aumentando anche di una sola porzione al giorno la frutta e la verdura. Si stima che questo cambiamento a livello mentale avvenga per via dei sali minerali contenuti in tali alimenti e che, giungendo al cervello, sarebbero in grado di modificarlo in meglio.

Altri studi hanno infatti dimostrato che anche la depressione è tra i disturbi che sembrano presentarsi meno in chi fa scelte più consapevoli a livello alimentare. Ciò potrebbe dipendere, inoltre, da una minore infiammazione che – in assenza di cibi come zucchero, alcol, grassi idrogenati, etc… – tende a non presentarsi sgravando il cervello da un problema davvero grande ed in grado di rallentarne la funzionalità.

Sebbene al momento molti degli esperimenti siano ancora in atto, soprattutto per cercare di capire altri motivi per cui il consumo di frutta e verdura possa effettivamente giovare a disturbi come lo stress e l’ansia, il suggerimento è quindi quello di provare a cambiare un po’ l’alimentazione evitando quelli che sono ormai più che noti come cibi nocivi e incrementando quelli che, invece, fanno bene alla salute.

Si ipotizza, infatti, che anche lo stile di vita di chi sceglie di mangiare bene possa influire in modo importante sulla salute della mente. E questo perché solitamente correlato a lunghe camminate, alla meditazione e ad altre strategie in grado di migliorare la qualità della vita. Aspetti sicuramente importanti, e che con l’apporto di frutta e verdura sembrano esserlo ancora di più.