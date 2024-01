Mentre ci avviciniamo lentamente all’arrivo ufficiale della primavera, molte persone appassionate di giardinaggio stanno già pianificando e organizzando il lavoro nei loro orti e giardini. Sebbene febbraio e l’inizio di marzo possano sembrare dei mesi freddi e inospitali, sono cruciali per preparare il terreno e per piantare le basi di un raccolto prosperoso in piena primavera. Vediamo insieme qualche trucchetto.

Ecco cosa coltivare nell’orto tra febbraio e marzo per avere un raccolto prosperoso in piena primavera

In questi mesi, tra la fine di gennaio e metà marzo, le giornate iniziano lentamente ad allungarsi e la natura si prepara per il risveglio primaverile. È il momento ideale per pianificare e preparare il terreno, seminare alcune varietà precoci e adottare strategie mirate per garantire un raccolto abbondante nei mesi a venire.

In questo periodo dell’anno, è possibile seminare e coltivare diverse piante, alcune delle quali sorprendentemente resistenti al freddo.

È il momento ideale, ad esempio, per piantare verdure come piselli, fave e spinaci, che possono già iniziare il loro ciclo di crescita prima dell’arrivo del calore intenso. Ma possono essere seminati in questo periodo anche le lattughe e i ravanelli, o piante aromatiche come il prezzemolo e il coriandolo, che possono essere seminati direttamente in terra o in contenitori protetti.

Abbiamo anche le patate precoci che possono essere messe a dimora a fine febbraio o inizio marzo, per garantire una raccolta precoce in estate. Inoltre, questo è anche il momento giusto per preparare il terreno per le piantagioni future di pomodori, peperoni e melanzane, che richiederanno temperature più miti per la crescita.

I migliori trucchi per avere terreni fertili e piante in salute

Per assicurarsi un raccolto abbondante in primavera, è fondamentale adottare alcune pratiche di cura e manutenzione durante i mesi invernali e inizio primavera.

Innanzitutto, è importante preparare il terreno, arricchendolo con compost o letame maturo per fornire i nutrienti necessari alle piante.

Un altro aspetto cruciale è la protezione delle piantine da gelate tardive, che possono compromettere la loro crescita. Per prevenire questo tipo di eventi è necessario coprire le colture più delicate con tessuti non tessuti o tunnel di plastica.

Anche l’irrigazione e la rotazione delle colture devono essere gestite con attenzione. Nel primo caso bisogna evitare gli eccessi, dosando l’acqua, per non provocare marciume radicale o altri tipi di infezione. Nel secondo caso, cambiare la posizione delle piante ogni anno aiuta a prevenire l’accumulo di parassiti e malattie e a mantenere il suolo sano.

Infine, è importante monitorare regolarmente l’orto per individuare tempestivamente eventuali segni di malattie o infestazioni. Interventi precoci, come la potatura e la rimozione di parti danneggiate delle piante aiutano a prevenire la diffusione di malattie e promuovono una crescita più rigogliosa.

