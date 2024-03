Ecco come arrivare a 1.390 euro di pensione già a 64 anni di età

Importante è arrivare a prendere una pensione ma altrettanto importante è arrivare a prenderne una dignitosa. A volte però le due cose sono collegate, perché lo Stato non ti da mai la pensione se non arrivi a prenderne una di un determinato valore.

Questo valeva anche per le pensioni di vecchiaia a 67 anni di età che per chi aveva iniziato a versare i contributi dopo il 1995, prevedeva una soglia fissa di 755 euro circa al mese altrimenti niente. Un vincolo questo eliminato dal Governo con la Legge di Bilancio 2024. Ma un vincolo rimane in vigore e riguarda la pensione anticipata contributiva a 64 anni. Per le donne con più figli avuti questo vincolo è pari a 2,6 volte l’Assegno Sociale che nel 2024 vale 534 euro circa al mese. Oggi vedremo come fare per raggiungere una pensione tanto elevata da permettere di uscire a 64 anni.

Pensione minima da superare per andare in quiescenza a 64 anni di età

Ricapitolando, per le donne con più figli la pensione per essere sfruttata già a 64 anni di età con solo 20 anni di contributi deve essere di un determinato importo. Si tratta della pensione superiore a 2,6 volte l’Assegno Sociale, cioè 1.388 euro al mese. Per le lavoratrici con un solo figlio la soglia è pari a 2,8 volte, mentre per tutti gli altri lavoratori la soglia è pari a 3 volte. Ma come si fa a raggiungere un trattamento del genere? Ecco come arrivare a 1.390 euro di pensione, perché bisogna partire da stipendi rilevanti.

Ecco come arrivare a 1.390 euro di pensione

Innanzitutto, bisogna dire che questa misura ha solo il calcolo contributivo da rispettare. Quindi la pensione è calcolata sul montante dei contributi. La lavoratrice versa ogni mese il 33% della sua retribuzione e questa percentuale del suo stipendio lordo utile ai fini pensionistici confluisce nel montante. Per ottenere una pensione pari a questa cifra ci vuole un montante contributivo da 350.000 euro. Perché solo moltiplicando 350.000 euro per 5,184% (coefficiente a 64 anni di età) e dividendo il risultato per 13 (mensilità) si ottiene una pensione superiore a 1.390 euro al mese. Se l’interessata alla pensione a 64 anni di età ha solo 20 anni di contributi, al netto della rivalutazione annuale del montante, dovrebbe avere una retribuzione media per 20 anni di carriera da 40.000 euro all’anno. Parliamo di retribuzione annua lorda naturalmente. Solo così potrà accantonare in soli 20 anni di carriera, qualcosa come 350.000 euro di montante. E solo così potrà arrivare ad una pensione superiore all’importo soglia.