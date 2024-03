Ecco un trucco geniale per risparmiare su spesa e vestiti. Non tutti ci hanno pensato, ma non fatevi sfuggire l’occasione

Fare i conti con le proprie entrate è, ormai, un assillo per tante famiglie che, in un modo o nell’altro, devono far quadrare i propri conti. Non è semplice, perché ci sono spese alle quali non si può certo rinunciare, ma che andrebbero limitate. Esiste un trucco per farlo. Ecco quale.

Quando è il momento di fare le spese, per molte famiglie, viene il mal di testa. Il problema, ovviamente, è quello di riuscire a riempire il carrello spendendo il meno possibile. Un desiderio che si deve scontrare con dei prezzi che faticano a calare; semmai, il contrario.

Con entrate che, purtroppo, non si modificano e questo diventa un rebus difficile da risolvere per chi deve portare a casa ciò che necessita. Figuriamoci anche con i vestiti che, si sa, hanno prezzi differenti che corrisponde ad una diversa qualità Come si suol dire, in questo caso, chi più spende, meno spende. Certo, dipendesse da noi vorremmo sempre comprare il meglio, ma, come detto, tra il dire e il fare c’è di mezzo…il costo dei beni da acquistare.

Ecco un trucco geniale per risparmiare su spesa e vestiti. Lo avevi già fatto prima?

Così, gli italiani vanno a caccia delle offerte, nei vari supermercati. Del resto, basta scaricare delle App apposite che ti permettono di fare la spesa con sempre, sul cellulare, il volantino aggiornato della propria Gdo. Così, sapere che, in un determinata settimana, il latte ci costerà meno, in un supermarket, rispetto ad un altro, non è male. Il mare, del resto, è composto da tante piccole gocce. Da sole sono un nulla, ma messe insieme formano una grande massa d’acqua. Lo stesso con i singoli risparmi che, sommandoli uno con l’altro, ci fanno tirare un poco il fiato.

Svelato come risparmiare parecchi euro con un trucco che pochi conoscono. Ecco quale

E veniamo al nostro trucco di cui si parla nel titolo. Ebbene, quando, per la prima volta, vi iscrivete ad un sito, alimentare o di vestiti, nel 99% dei casi vi viene offerto uno sconto sul primo acquisto. Ad esempio, del 20%. E uno ne approfitta. Solo che, già dal secondo, dovete pagare a prezzo pieno. Non è così. Basterà, infatti, iscrivere, a sua volta, un altro componente della vostra famiglia, con la sua mail e usufruire dello stesso sconto.

Se, ad esempio, siete in 4 in famiglia, potrete fare 4 acquisti con il 20% in meno. Succede anche con certe app che fanno delivery, a casa, della spesa. La prima volta, vi offrono degli sconti, esauriti i quali, tutto finisce. Non, però, se, ogni volta, iscrivete chi vive in casa vostra. Ci avevate mai pensato. E, a volte, basterebbe anche solo aprire più mail personali ed iscrivervi, ogni volta, con queste. Insomma, ecco un trucco geniale per risparmiare su spesa e vestiti.