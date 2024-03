3 titoli della Borsa Italiana da tenere d’occhio perché da inizio dell’anno sono saliti anche di oltre il 60%

Da inizio anno tre titoli azionari a maggiore capitalizzazione della Borsa italiana hanno guadagnato oltre il 30%. Ecco quali sono queste 3 azioni che a fine anno potrebbero avere raddoppiato di valore.

Il 2024 è stato finora un anno turbolento positivo per le Borse, in particolare per la Borsa italiana. L’indice maggiore di Piazza Affari sta salendo ininterrottamente da ottobre 2023 e ha raggiunto un livello di prezzo che è sui massimi degli ultimi 5 anni. Da inizio anno quasi tutti i titoli azionari sono saliti, ma alcuni hanno registrato performance migliori, salendo anche di oltre il 30%, una media del 10% al mese. Se mantenessero questo ritmo alla fine dell’anno potrebbero avere raddoppiato di valore. Questi titoli sono Iveco, MPS e BPER Banca.

3 titoli della Borsa Italiana con performance superiori al 30% da inizio anno: Iveco

Iveco (NL0015000LU4) è un costruttore di veicoli industriali leader a livello globale. Il gruppo produce camion, autobus e veicoli speciali per una vasta gamma di applicazioni. Da inizio anno, il titolo Iveco ha guadagnato oltre il 65% (al momento della scrittura di questo articolo). L’azione ha iniziato a salire a ottobre dello scorso anno in sintonia con i progressi dell’indice di Piazza Affari. Al momento di questa analisi il titolo aveva una quotazione di 13,6 euro, il valore più elevato degli ultimi 5 anni.

Banca MPS in forte crescita sulla spinta di voci di aggregazione

Banca MPS (IT0005508921) è una banca italiana con sede a Siena. Dopo un periodo di difficoltà, la banca ha completato un aumento di capitale e sta implementando un nuovo piano industriale. Il titolo MPS ha guadagnato quasi il 40% da inizio anno, ma la corsa dei prezzi viene da lontano. Al momento della scrittura di questo articolo, l’azione valeva 4,4 euro, ma a fine marzo dello scorso anno il titolo era di poco sotto i 2 euro. In dodici mesi l’azione ha raddoppiato di valore.

BPER Banca da tempo nel mirino della speculazione che scommette su un imminente matrimonio

BPER Banca (IT0000066123) è uno dei maggiori gruppi bancari italiani. Poiché da tempo in Italia è in atto un processo di aggregazione tra gruppi bancari, anche per Bper banca molti analisti scommettono da tempo su un matrimonio con un altro gruppo bancario di pari dimensioni. Da inizio anno, il titolo BPER Banca ha guadagnato quasi il 40%. L’azione ha iniziato a salire con decisione da fine ottobre ma la corsa dei titoli è iniziata prima, anche se in modo meno impetuoso e con qualche pausa. Al momento della scrittura dell’articolo il titolo valeva 4,3 euro, ma a fine marzo del 2023 l’azione valeva 2,3 euro. Grazie al rialzo degli ultimi 3 mesi i prezzi hanno raggiunto i livelli massimi degli ultimi 5 anni.

