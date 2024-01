Investimenti immobiliari in Sicilia nei luoghi che Mick Jagger ama: 5 proposte interessanti in località incantevoli

Ogni angolo della Sicilia meriterebbe una visita e sono in molti che dopo decidono di investire sugli immobili. Si può acquistare casa per un’esigenza abitativa pesonale, ma ci sono palazzi e ville che si prestano anche ad altro. Ecco qualche esempio in posti in Sicilia che apprezza anche un noto rocker inglese, Mick Jagger.

Il frontman della leggendaria band dei Rolling Stones ama da tempo la Sicilia. Sui social ha pubblicato in anni recenti molte foto che lo ritraggono in varie località. Monreale, la Valle dei Templi, Noto, Siracusa e tanti altri posti hanno incantato Mick Jagger. Sembrerebbe che il famoso rocker abbia inoltre deciso di comprare una villa a Portopalo di Capo Passero nel siracusano.

In base alle possibilità finanziarie in quei luoghi particolarmente apprezzati dai turisti si potrebbero comprare immobili interessanti. Ecco qualche proposta.

Spunti per investimenti immobiliari in Sicilia nei luoghi che Mick Jagger ama

Il leader dei Rolling Stones sembrerebbe prediligere la Sicilia Orientale. Qui sarebbero in vendita alcune dimore per chi volesse abitarci o trasformarli in strutture ricettive.

Ad esempio a Modica, cittadina famosa per il cioccolato, si venderebbe un appartamento composto da 7 locali, di cui 3 camere, e un bagno. La superficie dell’appartamento sarebbe di 70 m² a cui si aggiungono la cantina di 14 m², dei ripostigli e un terrazzo. Il prezzo attualmente richiesto è di 75.000 euro. Annuncio letto su Millevaniimmobiliare.it.

A Noto si venderebbe una palazzina con due appartamenti su sue livelli. Al piano terra si trovano ingresso-soggiorno, cucinino, due camere e bagni. Al piano superiore si hanno soggiorno, cucinino, due camere e terrazzino. Il costo per 158 m² sarebbe di 80.000 euro. Sempre a Noto nel centro storico si trova una palazzina ristrutturata usando ceramiche di Caltagirone e altri materiali locali. La superficie interna divisa in 3 livelli sarebbe di 70 m². Si aggiungono i 30 m² della terrazza panoramica. Costo sui 145.000 euro. Annunci letti su Immobiliare.it.

Dimore lussuose

A Siracusa con vista mare troviamo in vendita da Sotheby’s un appartamento nobile di 187 m². Il prezzo sarebbe di 475.000 euro.

Infine, si venderebbe una villa nella Riserva del Plemmirio. L’immobile si trova in una masseria risalente all’Ottocento. Ha 6 camere, 6 bagni per 450 m² più un giardino e un uliveto. Il prezzo sarebbe di 1.450.000 euro.

Questi sono alcuni esempi per investimenti immobiliari in Sicilia nei luoghi che Mick Jagger ama.

