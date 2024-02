Vuoi vivere in Portogallo? Ecco 3 località con affitti bassi da considerare, interessanti anche per brevi vacanze

In Europa sono tanti i posti meta di turismo internazionale. Pensiamo a Parigi o Vienna. In alcuni Paesi la vita sembrerebbe più economica e molti pensano di trasferirsi ad esempio a Lisbona o a Porto. Per risparmiare si possono trovare case in affitto in zone meno conosciute del Portogallo. Ecco qualche esempio.

Ogni anno tanti decidono di cercare fortuna all’Estero emulando nonni emigrati nel Novecento. Sono spesso i giovani a scegliere di studiare e di lavorare in Germania, Gran Bretagna e a volte negli Stati Uniti d’America. In tempi recenti però anche un certo numero di pensionati ha fatto le valigie per vivere in un Paese straniero. Uno in cui troviamo molti italiani semberebbe il Portogallo.

Vuoi vivere in Portogallo? Ecco 3 località con affitti bassi in alcune belle zone

Comprare casa e accendere un mutuo si può rivelare un’opzione da scartare se lo stipendio o la pensione sono modesti. In tal caso si cercano immobili in affitto. Secondo un’analisi condotta da HousingAnywhere nel 2023, Lisbona sarebbe una delle città con gli affitti più cari in Europa. In alternativa si possono considerare località diverse dove stabilirsi o vivere per un breve tempo.

Ad esempio, a pochi chilometri da Porto e dalla costa si trova Chaves. In questa graziosa località ci sono antiche terme, il ponte romano, il castello con il museo delle armi.

A Chaves sarebbe in affitto un appartamento arredato di 130 mq. Si comporrebbe di 3 camere da letto, soggiorno, cucina e bagno. Il prezzo richiesto sarebbe di 550 euro al mese.

Belmonte e Coimbra

In zona Belmonte nacque Pedro Álvares Cabral, considerato uno degli scopritori del Brasile. Si possono visitare il castello, il Museo delle scoperte e molto altro. In questa parte del Portogallo si affitterebbe un immobile di circa 90 mq. Presenterebbe 3 camere da letto, una cucina, un bagno e una sala. La cifra mensile sarebbe di 500 euro. Annunci apparsi su Properstar.

Un’altra città in cui poter vivere sarebbe Coimbra. Famosa per la sua università tra le più antiche in Europa, attrae anche per i parchi, il fiume, i musei e gli edifici religiosi come il Mosteiro di Santa Clara a velha. Nella città di Coimbra si affitterebbe un monolocale di circa 30 mq a 350 euro al mese. L’appartamento si trova a piano terra. Annuncio pubblicato nel sito di Idealista.

Vuoi vivere in Portogallo? Ecco 3 località con affitti bassi, quindi, da prendere in considerazione.

(Il sito non ha alcun rapporto e interesse con gli annunci immobiliari riportati. Essi vengono menzionati a solo titolo di informazione e perché potrebbe essere utile al Lettore)