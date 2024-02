Altro che Canarie o Marocco, in inverno per una settimana va alla grande questa vacanza

Se stai pensando di fare una vacanza di una settimana in inverno, lascia perdere Canarie e Marocco. Oggi è un’altra la meta che sta andando alla grande.

Altro che Canarie o Marocco, adesso è il momento giusto per fare un viaggio che ricorderai per tutta la vita. Dove? Sulla costa est degli Stati Uniti. La parte del Paese che si affaccia sull’Oceano Atlantico, offre una moltitudine di attrazioni e paesaggi. Si va dalle metropoli cosmopolite alle spiagge tropicali, passando per le montagne innevate e i parchi nazionali. In questo articolo, ti consigliamo le 3 città da visitare a febbraio, perché le folle sono minori e i prezzi sono più convenienti.

D’accordo, le temperature sono freddine, ma vuoi mettere il fascino di New York o Washington? E se proprio non puoi rinunciare alle spiagge assolate, la terza città da visitare sarà Miami. Tre città simbolo degli USA, che rappresentano tre aspetti diversi della cultura e della storia americana.

New York, la città che non dorme mai

New York è una delle città più famose e visitate al mondo. La Grande Mela offre una quantità infinita di attrazioni, musei, spettacoli, ristoranti, negozi e quartieri da esplorare. A febbraio, potrai goderti la città senza il caldo e l’umidità estivi. Così potrai approfittare delle offerte speciali per il Broadway Week, il Restaurant Week e il Fashion Week. Inoltre, potrai ammirare il panorama mozzafiato dalla cima dell’Empire State Building, passeggiare per Central Park magari coperto di neve. Potrai pattinare sul ghiaccio al Rockefeller Center o al Bryant Park. E quando il freddo si fa pungente visitare i famosi musei come il Metropolitan, il MoMA o il Guggenheim.

Washington, la capitale della democrazia

Washington è la capitale degli Stati Uniti e il centro del potere politico. Qui potrai vedere da vicino i monumenti e gli edifici che hanno fatto la storia del Paese, come la Casa Bianca, il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il Pentagono. Potrai anche visitare alcuni dei migliori musei del mondo, che fanno parte dello Smithsonian Institution. A febbraio, potrai evitare le lunghe code e i controlli di sicurezza che caratterizzano i periodi di alta stagione. Così potrai goderti la città con più tranquillità e libertà.

Altro che Canarie o Marocco, in inverno si va a Miami

Miami è la città più calda e vivace della costa est, famosa per le sue spiagge, la sua vita notturna, la sua arte e la sua cultura. Qui potrai immergerti nell’atmosfera latina e caraibica che contraddistingue la città, e assaporare la cucina e la musica tipiche. Potrai anche ammirare le opere di street art che colorano il quartiere di Wynwood, visitare il museo e i giardini di Vizcaya. Potrai fare shopping al Bayside Marketplace o al Lincoln Road Mall e divertirti al Miami Seaquarium o al Jungle Island. A febbraio, potrai goderti il clima mite e soleggiato, ideale per rilassarsi in spiaggia o fare escursioni nelle vicine Everglades o nelle Keys.