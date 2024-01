Come fare una vacanza gratis al caldo il prossimo Natale in questo modo

Vuoi trascorrere il prossimo Natale in una destinazione esotica, ma non sai come fare a mettere da parte i soldi necessari? Ti diamo un consiglio semplice ed efficace che ti permetterà di fare una vacanza gratis al caldo.

La colazione al bar è una delle abitudini più diffuse tra gli italiani, ma anche una delle più costose. Secondo una ricerca di Coldiretti, il costo medio di un cappuccino e una brioche in Italia è di circa 2,6 euro. Se una coppia di lavoratori consuma la colazione al bar tutti i giorni, spende circa 100 euro al mese, considerato un mese lavorativo di 20 giorni. Una cifra di circa 50 euro a testa che moltiplicato per 11 mesi (togliamo un mese di ferie), fa 550 euro. Quindi una coppia spende circa 1.100 euro all’anno solo di colazione al bar.

Come fare una vacanza gratis e fare le vacanze esotiche a Natale

Se invece la coppia decidesse di fare la colazione a casa, potrebbe risparmiare molto. Immaginiamo una colazione fatta di un caffè, fette biscottate e marmellata. Una confezione di fette biscottate costa mediamente 2/3 euro, una confezione di marmellata ugualmente 2/3 circa. Il caffé’ in cialde si trova a circa 4 euro per una confezione di 20. In pratica con il costo di una colazione al bar, una coppia fa colazione a casa per una decina di giorni

Immaginando di spendere per la colazione a casa 10/12 euro al mese alla fine dell’anno la spesa sarà di circa 100/120 euro. Quindi la differenza tra le due opzioni è di circa 1.000 euro all’anno. Se la coppia mettesse da parte questi soldi, potrebbe organizzare una bella vacanza al caldo a Natale. Magari non alle Maldive, o alle Seychelles ma potrebbe scapparci un viaggio alle Canarie, alle Baleari, o nel Nord dell’Africa.

Una scelta che porta vantaggi anche per la linea

Ovviamente, non si tratta di rinunciare del tutto al piacere di una colazione al bar, ma di limitarlo a qualche occasione speciale, magari al sabato o alla domenica. In questo modo, si potrebbe godere di un duplice beneficio: risparmiare denaro e ridurre le calorie. Infatti, la colazione al bar apporta in media 350 calorie, mentre quella fatta in casa ne apporta molto meno se fatta seguendo le regole dei nutrizionisti.

Rinunciare alla colazione al bar può sembrare un sacrificio, ma in realtà è un investimento per il futuro. Con un po’ di organizzazione e volontà, si può trasformare una piccola rinuncia in una grande soddisfazione.