Perché il caffè non sale nella caffettiera o è troppo lento? Prova questo trucchetto della nonna

Capita a tutti di aver avuto dei problemi con la classica caffettiera. Infatti, spesso il caffè non sale oppure sale troppo lentamente. Non sostituire la moka ma segui questi consigli della nonna.

Per molti italiani il caffè è una vera e propria mania. Una bevanda energizzante che ci aiuta ad affrontare meglio la giornata. Preparare il caffè è una coccola, ma anche un momento di condivisione e un modo tutto italiano di dimostrare ospitalità.

Una bevanda che può essere gustata a qualunque ora. Basta che sia di buona qualità e preparata nel modo giusto. Ognuno ha il suo metodo di preparazione. Chi preferisce le cialde e chi usa la classica caffettiera.

Ma che meraviglia il gorgoglio del caffè che sale nella moka e il profumo che inebria tutta la casa. Un momento rilassante e rassicurante per tutta la famiglia.

La preparazione del caffè è una vera e propria arte.

Le regole principali sono:

riempire la base della moka con acqua e non superare il livello della valvola;

inserire il caffè nel filtro senza pressare;

tenere il fuoco a fiamma moderata;

una volta pronto, mescolare il caffè con un cucchiaino.

Perché il caffè non sale nella caffettiera o sale lentamente?

Ma non sempre fila tutto liscio. Alle volte capita che il caffè non esca o non salga del tutto.

Questo può accadere per diversi motivi. Ad esempio, la polvere è stata pressata troppo oppure c’è una fiamma molto alta. Queste condizioni possono creare un vero e proprio tappo, che impedisce al caffè e all’acqua di fare il loro lavoro.

Per sbloccare la situazione, dovresti abbassare la temperatura della moka. Procedi in questo modo. Raffredda la parte inferiore della caffettiera sotto ad un getto di acqua fredda. Pochissimi secondi e poi riporta nuovamente la moka sul fuoco. Un rimedio della nonna che ti aiuterà a risolvere la situazione.

Ecco, quindi, perché il caffè non sale nella caffettiera.

Un consiglio di pulizia

Il peggior nemico della caffettiera è il calcare. Per fare in modo che la macchinetta funzioni adeguatamente è necessario eliminarlo.

Come? Riempi il serbatoio con acqua e aceto (non superare la valvola), chiudi la moka e lasciala sul fuoco. Come se dovessi fare un normale caffè. L’aceto eliminerà tutto il calcare.

Non dimenticare di controllare il filtro. Per pulirlo, immergilo in acqua e aceto per 20 minuti. Poi risciacqua.