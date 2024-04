Vuoi fare una vacanza da sogno spendendo poco? Ora è possibile grazie a questa app che ti fa prenotare risparmiando molti euro

Siamo, ormai, ad aprile e per chi non lo avesse ancora fatto è tempo di prenotare per le imminenti vacanze. Certo, il costo degli alberghi, dei voli e del vitto impediscono a molte persone di andare via da casa. Per fortuna, ci sono app, come questa, che fanno risparmiare molti euro.

Non serve fare come quel film, del 2001, con Diego Abatantuono, intitolato Mari del Sud. Lì, una famiglia, dopo che il capofamiglia aveva perso il denaro per truffa, si era nascosta in cantina per far credere, a tutti, di essere partita per le ferie. Purtroppo, i problemi economici limiteranno, per non dire impediranno, a tante famiglie italiane di trascorrere le vacanze, in estate, lontano da casa.

Non tutti possono permettersi di andare via e, a maggior ragione, in previsione degli aumenti che colpiranno, come ogni estate, trasporti, alloggi e vitto. Non serve, certo, arrivare alla situazione paradossale del film Mari del Sud, ma è certo che non poche famiglie dovranno fare i conti con un budget sempre più limitato e accontentarsi, magari, di pochi giorni al mare o in montagna.

Vuoi fare una vacanza da sogno spendendo poco? Basta scaricare questa app dalle occasioni d’oro

In realtà, potrebbe non essere così, nel senso che con il budget a disposizione potremmo trascorrere, in vacanza, qualche giorno in più e in posti esclusivi, senza aspettare, per forza, l’estate. Non è la solita reclame acchiappa click, ma la realtà di un’app pensata proprio per questa opportunità.

Si tratta di Secret Escapes e offre, ai suoi iscritti, occasioni davvero d’oro. Per dire, ci sono sconti anche del 47% su soggiorni prestigiosi, da 4 stelle. Vediamone qualcuno per farci un’idea. L’articolo è stato redatto il 29 marzo e quindi le offerte si riferiscono a questa data. Anche se, in ogni momento, potrete trovarne molte adatte alle vostre esigenze.

Ecco quali offerte abbiamo trovato in questo periodo. Da farci sicuramente più di un pensiero

Ad esempio, abbiamo trovato il Seebay Hotel, a Portonovo (Marche) con camere offerte a 89 euro per notte, per esempio, dal 15 al 19 aprile. Si tratta di un hotel a 4 stelle con Spa, con tanto di drink di benvenuto. Vuoi fare una vacanza da sogno spendendo poco all’estero? C’è un’offerta per fare 15 notti in Indonesia, a Bali, Nusa Lembongan e Lombok, con volo di andata e ritorno compreso, molti tour organizzati a partire da 1.729 euro a persona o uno spettacolare tour dello Sri Lanka, 11 notti, a partire da 1.619 euro, volo incluso.